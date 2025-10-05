Charlie Hunnams ord till Ed Gein – det sa han vid graven

"Monster: The Ed Gein story" har nu haft premiär på Netflix. ren Skådespelaren Charlie Hunnam axlar rollen som mördaren och nu avslöjar han att han besökt Geins grav.

Ed Gein har kommit att bli en av USA:s mest omskrivna mördare och hans bestialiska brott har legat till grund för flera skräckfilmer. Nu ska hans liv och kriminella gärningar skildras i antologi-serien "Monster", regisserad av Brian Murphy och Ian Brennan.

"Seriemördare. Gravplundrare. Psykopat. På de frusna fälten i 1950-talets Wisconsin bodde en vänlig enstöring vid namn Eddie Gein ett stillsamt liv på en förfallen gård – där han gömde ett hus fullt av fasor så gruvliga att de skulle omdefiniera den amerikanska mardrömmen. Driven av isolering, psykos och en uppslukande besatthet av sin mamma, gav Geins perversa brott upphov till en ny typ av monster som skulle hemsöka Hollywood i årtionden", skriver Netflix, som ligger bakom produktionen, om seriens handling.

Foto: Pressbild/Netflix

Charlie Hunnam om att spela Ed Gein: "Mardröm"

"Monster: The Ed Gein story", som har premiär den 3 oktober, kommer att bestå av åtta avsnitt. I huvudrollen, som självaste Gein, hittar vi Charlie Hunnam – känd från bland annat "Sons of anarchy" och "Green street". I en intervju med Netflix Tudum har han berättat om hur han gick ner över 13 kilo inför rollen.

Annons

– Ed var otroligt smidig. Så det (viktnedgången, reds anm) var en stor del i det fysiska.

Samtidigt uppgav skådisen att han spenderat en längre tid för att få ett grepp om mördarens "energi", vilken ska ha varit något trevande.

– Hur man inte tar särskilt mycket plats, inte står i centrum och att inte vara för självsäker i mitt kroppspråk var väldigt viktigt, har han sagt till Netflix Tudum, där han också uppgett att han drömt "mardrömmar" om karaktären han ska spela och att han undrat om han begått ett misstag när han tackade ja till rollen.

– Men ju mer jag lärde mig om Ed, desto tydligare blev det stora avståndet mellan vem jag är till vardags och vem Ed var.

Charlie Hunnam spelar Ed Gein i Netflix-serien. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Det sa Charlie Hunnam till Ed Gein vid mördarens grav

När inspelningen av "Monster: The Ed Gein story", som ägde rum i Chicago-området, var klar beslutade sig Charlie Hunnam för att vänta med att åka hem för att samla tankarna, men också för att göra en resa: till Ed Geins grav.

– Det var en åtta timmar lång bilfärd från där jag befann mig till platsen där Ed växte upp och begravdes, har Hunnam berättat i programmet Today.

Ed Gein dog år 1984. Foto: AP/TT