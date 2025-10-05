Charlie Hunnams ord till Ed Gein – det sa han vid graven

Ed Gein har kommit att bli en av USA:s mest omskrivna mördare och hans bestialiska brott har legat till grund för flera skräckfilmer. Nu ska hans liv och kriminella gärningar skildras i antologi-serien "Monster", regisserad av Brian Murphy och Ian Brennan.
"Seriemördare. Gravplundrare. Psykopat. På de frusna fälten i 1950-talets Wisconsin bodde en vänlig enstöring vid namn Eddie Gein ett stillsamt liv på en förfallen gård – där han gömde ett hus fullt av fasor så gruvliga att de skulle omdefiniera den amerikanska mardrömmen. Driven av isolering, psykos och en uppslukande besatthet av sin mamma, gav Geins perversa brott upphov till en ny typ av monster som skulle hemsöka Hollywood i årtionden", skriver Netflix, som ligger bakom produktionen, om seriens handling.
"Monster: The Ed Gein story", som har premiär den 3 oktober, kommer att bestå av åtta avsnitt. I huvudrollen, som självaste Gein, hittar vi Charlie Hunnam – känd från bland annat "Sons of anarchy" och "Green street". I en intervju med Netflix Tudum har han berättat om hur han gick ner över 13 kilo inför rollen.
– Ed var otroligt smidig. Så det (viktnedgången, reds anm) var en stor del i det fysiska.
Samtidigt uppgav skådisen att han spenderat en längre tid för att få ett grepp om mördarens "energi", vilken ska ha varit något trevande.
– Hur man inte tar särskilt mycket plats, inte står i centrum och att inte vara för självsäker i mitt kroppspråk var väldigt viktigt, har han sagt till Netflix Tudum, där han också uppgett att han drömt "mardrömmar" om karaktären han ska spela och att han undrat om han begått ett misstag när han tackade ja till rollen.
– Men ju mer jag lärde mig om Ed, desto tydligare blev det stora avståndet mellan vem jag är till vardags och vem Ed var.
Det sa Charlie Hunnam till Ed Gein vid mördarens grav
När inspelningen av "Monster: The Ed Gein story", som ägde rum i Chicago-området, var klar beslutade sig Charlie Hunnam för att vänta med att åka hem för att samla tankarna, men också för att göra en resa: till Ed Geins grav.
– Det var en åtta timmar lång bilfärd från där jag befann mig till platsen där Ed växte upp och begravdes, har Hunnam berättat i programmet Today.
I intervjun konstaterade Hunnam vidare att han tänkt att det var "ett bra avslut att besöka hans (Geins, reds anm) grav", för att då få säga det han ville till mördaren och gravplundraren han skildrat i Netflix-serien. Mer specifikt ska skådespelaren ha sagt att han "hoppades att Geins historia åtminstone berättats på ett ärligt sätt" samt att att han "inte bjudit in honom (Gein, reds anm) att följa med på hans resa framöver".