Wilhelmskriket: Vrålet som förekommer i hundratals filmer

När du väl hört det en gång, då kan du aldrig inte höra det igen. Wilhelmskriket har använts i allt från hyllade tv-serier och enorma blockbusters till tecknade barnprogram för de minsta.

Så blev Wilhelmskriket till

Året var 1951 när Wilhelmskriket först blev till. Mer specifikt var det under produktionen av filmen ”Distans Drums”, i samband med inspelningen av en scen då en karaktär skulle bli attackerad av en alligator, som produktionen bad flera personer ur casten bjuda på sina bästa vrål för ljudläggningen.

Till slut tros skådespelaren Sheb Wooley ha fått till det ultimata dödsskriket – men det var inte förrän två år senare som vrålet skulle få sitt namn.

Det var nämligen i den något mer populära filmen ”The Charge at Feather River” från 1953 som en karaktär vid namn just Wilhelm blev skjuten i benet, ackompanjerat till skriket som spelats in två år tidigare, och därmed kom det att kallas just ”Wilhelmskriket”.

Filmer och serier som Wilhelmskriket varit med i

Wilhelmskriket har numera blivit en klassisk ljudeffekt som förekommit hundratals filmer och tv-serier genom åren.

Bland annat har skriket kunnat höras i flera filmer inom Star Wars-franchisen, däribland den första filmen och ”The Force Awakens” från 2015. Dessutom hörs skriket i ”Sagan om de två tornen” och ”Avengers: Infinity War”.

Även Disney har använt sig av Wilhelmskriket i till exempel ”Toy Story”, ”Bilar”, ”Skönheten och odjuret” och ”Aladdin”.

Om du sett hyllade tv-serier såsom ”Game of Thrones” och ”The Simpsons” har du också kunnat höra vrålet.