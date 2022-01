Söndagen den 9 januari var det dags för säsongspremiären av Farmen, programmet där 17 förväntansfulla deltagare lever en hel sommar på en gård.

Precis som bönderna gjorde under 1800-talet ska de bygga hönsgårdar, mjölka kossor och odla grönsaker. Samtidigt tävlar deltagarna om prisvinsten på en halv miljon kronor, och duellerar mot varandra i diverse tvekamper.

Alla deltagare i Farmen 2022. Foto: Jakob Dahlström/TV4

Hans Wincent och Anna Brolin. Foto: Jakob Dahlström/TV4

Programmet leds av den folkkära programledare Anna Brolin och den sakkunnige sidekicken Hans Wincent.



Därför känner du igen Izabella Andersson Acimovic i Farmen

Var du en av alla som slog på premiäravsnittet under söndagen och slogs av att deltagaren Izabella Andersson Acimovic, 28, såg rätt bekant ut? Det är inte alls konstigt.

Izabella medverkade nämligen i Big Brother-säsongen 2020, om så bara under en kort period. Hon kom in under husets Robinson-vecka och upplevde snabbt hur de andra deltagarna började pakta för att få ut henne.

Izabella var en av deltagarna i Big Brother 2020. Foto: Big Brother/TV4

Och de fick som de ville – redan efter en vecka blev Izabella Andersson Acimovic utröstad och fick lämna Big Brother-huset.



– Det kändes för jävligt. Jag fick bara vara inne i en vecka och jag hade verkligen inte någon chans att hålla mig kvar. De började pakta direkt och det är klart att man som ny deltagare inte har så stor möjlighet att göra så mycket, sa Izabella till Aftonbladet kort efter att hon åkt ut.

Izabellas teori: Fel på röstningen

Hennes teori var att det blivit något strul med programmets röstningsapp, men det nekade Big Brother-produktionen till.

Knappt två år senare är Izabella i varje fall tillbaka i realityvärlden, men i ett helt nytt sammanhang. Vi hoppas det går desto bättre för henne i Farmen 2022!