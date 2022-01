Det var det första Izabella gjorde när hon kom ut från Farmen: "Bad dem stanna"

Farmen är det folkkära programmet där deltagarna får leva som för hundra år sedan. Utan elektricitet eller rinnande vatten tar de sig an utmaningar som leder dem vidare till prissumman på en halv miljon kronor.

Men det verkar inte bara vara prissumman som är lockande för årets deltagare. Det har nämligen förekommit en viss romans bland två av farmarna.

Nu berättar Izabella vad hon gjorde först efter programmets slut. Foto: TV4

Vad hände mellan Izabella och Levin i Farmen 2022??

Izabella Andersson Acimovic, 28, och Levin Larsson, 31, klickade snabbt i programmet, men hände det något mellan farmarna? Det svarar Izabella och Levin på i en intervju med Nyheter24. Läs mer om det här och se intervjun med Levin nedan.



Deltagarna i Farmen 2022 smugglade in snus till programmet

Något annat som avslöjades under intervjun med Nyheter24, var att deltagarna smugglade in snus under programmets gång. Läs mer om det här.

Det här stod högst upp på önskelistan efter programmets slut

Izabella berättar att i bilen på väg från inspelningen bad hon att få stanna på närmaste mack.

– Jag hade inte ens hunnit komma hem än, berättar Izabella.

Det första Izabella gjorde efter programmet var att stanna på närmaste mack. Foto: Jakob Dahlström/TV4

Väl framme på macken plockade hon på sig allt från kanelbullar till chips, snus och cola.

– Jag gick "all in", jag köpte grejer på den där macken för 500 kronor, berättar 28-åringen.

Se hela intervjun med Izabella i spelaren ovan.