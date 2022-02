Familj, pojkvän och barn – så lever schlagerdrottningen Shirley Clamp

Shirley Clamp ska vara med i Melodifestivalen 2022, denna gång med låten "Let there be angels"​. Men hur ser hennes liv ut utanför Melodifestivalen? Vi har svaren.

Minns du låten "Min kärlek"? Den spelades i varje fik år 2004 efter att artisten Shirley Clamp, 48, framförde den i Melodifestivalen samma år. 2022 ser vi Mello-drottningen i tv-rutan igen. I den första deltävlingen i Melodifestivalen 2022 får vi se ingen mindre än schlagerdrottningen Shirley Clamp, som är med för sjunde gången. Hon var dessutom också programledare för andra chansen förra året. Shirley Clamp medverkar i Melodifestivalen 2022 Foto: Claudio Bresciani / TT Shirley Clamp i Melodifestivalen 2022 med låten "Let there be angels" I Melodifestivalen 2022 ska Shirley Clamp framföra sin låt "Let there be angels". – Det är en klassisk powerballad som har en väldigt hoppfull text. Den bringar lite hopp till den som behöver det. Den kan stå för väldigt mycket, men främst handlar den om att man aldrig ska sluta tro att det kan bli bra. Jag älskar den, berättar hon för nöjeslivet.

Det var 2016 som Shirley Clamp separerade från sin dåvarande man Daniel Ottosson, 45. Tillsammans har Shirley och Daniel, dottern Vilja Ottosson Clamp, 13. Shirley Clamp medverkar i Melodifestivalen 2022 Foto: Bertil Ericson / TT Shirley Clamps pojkvän Benny Rönnelöw Det var ingen mindre än Shirley Clamps nuvarande pojkvän, Benny Rönnelöw, 46, som övertalade henne att vara med i Melodifestivalen igen. – Han är en av anledningarna till att jag bestämde mig för att sjunga denna i Mello. När han hörde den första gången sa han att det var en otroligt stark låt, berättar Shirley Clamp för nöjeslivet. Shirley Clamp tillsammans med sin syster Tania Clamp Om du är ett stort fan av Shirley Clamp kanske du undrar hur hon såg ut innan hon slog igenom i Melodifestivalen. På Instagram delade hon en bild på henne och hennes syster Tania Clamp från 1994. Visa det här inlägget på Instagram