Polisen: Hittade kroppen med stor sannolikhet försvunna Amela

Polisen uppger nu att den döda kroppen som hittades under dykningar i Grästorp under lördagen med stor sannolikhet är försvunna Amela Kalac, 24.

Kroppen hittades vid 12-tiden under gårdagen efter det att dykningar genomförts i ån Nossan i Grästorps kommun under ledning av sjöpolisen under förmiddagen.



Signalemente stämmer överens med Amela

Foto: Missing People/Privat

Kroppen är ännu inte identifierad men signalementsuppgifter och klädsel stämmer överens med den försvunna kvinnan, skriver polisen på sin hemsida.

Vid försvinnandet beskriver Missing People att Amela var klädd i blå teddyhoodie, svarta tights och svarta skinnskor.

Brottsmisstanken ändrats till mord

Foto: Adam Ihse/TT

En kriminalteknisk undersökning har genomförts av polisen på platsen där kroppen hittades. Det arbetet är nu klart och avspärrningen är hävd.

Anhöriga är underrättade och en man i 40-års åldern sitter häktad. Brottsmisstanken har ändrats från människorov till mord.