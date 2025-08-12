Viktigt meddelande till alla elbilsägare

Är du en av Sveriges många ägare av en elbil? Då är det här viktig information för dig att känna till.

I Sverige finns över 400 000 elbilar i drift, och de är konstruerade för att klara olika typer av väderförhållanden. Även regn, så länge laddboxen är anpassad för att användas utomhus och är korrekt installerad.

Vad man däremot inte ska göra – det är att ladda bilen vid ett åskoväder.

Många laddboxar och laddstationer är utrustade med överspänningsskydd, men dessa skyddar inte vid ett direkt blixtnedslag.

"Du bör även undvika att ladda vid offentliga laddstationer när det åskar eftersom det inte finns något hundraprocentigt skydd mot överspänning. Överspänningsskydd ger bra skydd mot blixtnedslag i närheten men inte direkta nedslag", skriver Bilbolaget i en artikel.

Se upp för detta med elbilen – kan bli dyrt

Ett blixtnedslag i närheten av platsen där din elbil laddas kan också räcka för att skapa kraftiga överspänningar på elnätet, vilket riskerar att skada ditt fordons elektronik.

Det är inte säkert att skadorna täcks av din försäkring, så man riskerar helt enkelt att hamna i en dyr knipa, skriver Elsäkerhetsverket.