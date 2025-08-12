Nyheter24
Viktigt meddelande till alla elbilsägare

Publicerad: 12 aug. 2025, kl. 08:30
En elbil kör på en bilväg och en laddbox.
Äger du en elbil? Då är det här viktigt för dig att känna till. Foto: Christine Olsson/TT & Liselotte Sabroe/TT

Är du en av Sveriges många ägare av en elbil? Då är det här viktig information för dig att känna till.

Mathilda Lundqvist
Elbil

I Sverige finns över 400 000 elbilar i drift, och de är konstruerade för att klara olika typer av väderförhållanden. Även regn, så länge laddboxen är anpassad för att användas utomhus och är korrekt installerad. 

Vad man däremot inte ska göra – det är att ladda bilen vid ett åskoväder. 

Många laddboxar och laddstationer är utrustade med överspänningsskydd, men dessa skyddar inte vid ett direkt blixtnedslag. 

"Du bör även undvika att ladda vid offentliga laddstationer när det åskar eftersom det inte finns något hundraprocentigt skydd mot överspänning. Överspänningsskydd ger bra skydd mot blixtnedslag i närheten men inte direkta nedslag", skriver Bilbolaget i en artikel.

LÄS MER: Kommer till Europa: Bensin är 100 000 billigare än elbilen

Se upp för detta med elbilen – kan bli dyrt

Ett blixtnedslag i närheten av platsen där din elbil laddas kan också räcka för att skapa kraftiga överspänningar på elnätet, vilket riskerar att skada ditt fordons elektronik. 

Det är inte säkert att skadorna täcks av din försäkring, så man riskerar helt enkelt att hamna i en dyr knipa, skriver Elsäkerhetsverket.

Påminnelsen för alla elbilsägare är därmed tydlig: Ladda inte bilen vid åskoväder, och var inte för snabb med att återuppta laddningen. Det är inte ovanligt att åskan återupptas efter ett tag.

LÄS MER: Nytt rekord – elbil körde 170 mil på en laddning

