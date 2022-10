Det här säger ditt val om hundras om dig: "Frisinnade"

Att hundar är lika sina ägare har vi hört länge. Förutom likheten sinsemellan hundägare och hund så är det enligt en brittisk studie gjord av The Kennel Club bevisat att det är högst troligt att du väljer hundras baserat utifrån dina egna personlighetsdrag, skriver Daily Mail.

De som äger en borderterrier är enligt studien charmiga och livliga medan fans av staffordshire bull terriers är pålitliga och de mest tillgivna.

Fick självuppskatta sina personlighetsdrag

Hundägare som har en golden retreiver sägs vara de mest känslomässigt stabila. Drottning Margrethe är en av alla kungligheter som äger en tax. Enligt studien betyder det troligtvis att hon är pålitlig. Medan prinsessan Kate har en cocker spaniel, vilket innebär att det finns stor chans att hon är familjeorienterad, nyfiken, pålitlig och lojal.

Studien från The Kennel Club hade 1 500 nuvarande och före detta ägare till 16 olika hundraser att självuppskatta sina personlighetsdrag. Forskarna ska sedan ha undersökt hur ägarna rankades på de fem stora personlighetsdragen som ingår i teorin "the big five". Detta gjorde att det gick att se ett samband mellan ägarnas personlighetsdrag och vilken hundras de ägde.



Vad ditt val hundras säger om dig

Golden retriever: Glada och emotionellt stabila.

Pomeranian: Kreativa och frisinnade.



Cocker spaniel: Familjeorienterade, lojala och hjälpsamma.

Springer spaniel: Reserverade, traditionella och punktliga.

Jack russel terrier: Lojala, vänliga och bra lyssnare.

Whippet: Gillar nya erfarenheter och har många hobbys.



Labrador: Vänliga.

Schäfer: Hjälpsamma.