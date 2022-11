Visste du att en parasit från katter kan påverka människors beteende? Mellan 15 och 20 procent av alla svenskar bär på parasiten toxoplasma, som sjukdomen heter, vars naturliga hemvist är katter och andra djur som möss, skriver Dagens Nyheter.

Toxoplasma är det som kallas för kattparasiten, vars parasit tar sig in i människors hjärnor för att sedan ta kontroll över våra celler. Alla varmblodiga djur verkar kunna bli infekterade och oftast får vi människor inga symtom men parasiten kan ge svår sjukdom.

– Framför allt hos personer med nedsatt immunförsvar, som hiv-positiva eller organtransplanterade. Gravida kan också drabbas. Den ökar risken för både missfall och missbildningar, säger Antonio Barragan, professor i infektionsbiologi vid Stockholms universitet till tidningen.

Parasiten förökar sig i kattens tarm

Antonio Barragn förklarar att man sedan länge i forskning sett hur parasiten förökar sig i kattens tarm som sedan kommer ut med avföringen.



Infektionen kan även spridas via kött som inte är tillräckligt lagat och vid kontakt med kattavföring. Det som sker då är att parasiten hamnar i våra magar och tar sig på sätt via tarmväggen in i våra celler.

Parasiten kan infektera hjärnan

När parasiten kommer till tarmen möts de av makrofager som kan liknas vid kroppens "första försvarslinje".

Parasiten sprutar in ett protein som ändrar makrofagernas beteende. Makrofager ska normalt inte vandra i kroppen men efter infektionen börjar de plötsligt förflytta sig mycket snabbt.



– Parasiten ändrar makrofagernas genuttryck och programmerar om dem så att de börjar vandra ut i blodet, säger Antonio Barragan till tidningen.

Parasiten kan således infektera olika organ, inklusive hjärnan, och är man bland annat gravid och har katt bör någon annan byta i kattlådan.



Nu hoppas forskarna att forskningen som man kan ta del av i tidskriften Cell Host & Microbe ska leda till bättre behandlingar mot toxoplasmos.