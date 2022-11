När amerikanska astronomer undersökte jordens och Venus omloppsbanor gjorde man en skrämmande upptäckt. En stor asteroid, en så kallad "planetdödare", rör sig i en omloppsbana som korsar jordens, och är på väg mot oss.

Planetdödaren har fått namnet "2022 AP7" och är den största av sitt slag som upptäckts på åtta år.



Vad är en planetdödare?

Asteroider som har en diameter på minst en kilometer kallas för planetdödare. Den asteroid som upptäckts nu mäter mellan 1,1 och 2,3 kilometer, beräknar forskarna.



Vad händer om planetdödaren kolliderar med jorden?

Skulle planetdödaren kollidera med jorden hade allt liv på hela planeten kunnat utplånas.

– Partiklar skulle slungas upp i atmosfären och hänga kvar där i åratal, säger studieförfattaren Scott Sheppard vid Carnegie Institution for Science in Washington till The Guardian.

Dessutom skulle jordens yta kylas ner kraftigt eftersom solens strålar inte skulla nå den.

– Det skulle bli massutplånande på ett sätt som inte inträffat på jorden på många miljoner år, säger Sheppard till The Guardian.

Kommer planetdödaren 2022 AP7 krocka med jorden?

En kollision mellan planetdödaren och jorden är högst osannolik – kanske till och med omöjlig. Nog för att 2022 AP7 passerar genom jordens egen omloppsbana, men för närvarande sker detta när jorden befinner sig på andra sidan solen.

När kan jorden kollidera med planetdödaren?

En eventuell kollision mellan planetdödaren och jorden skulle inträffa om flera tusen år, men inte ens det är alls säkert.

– Det här kommer hända flera århundraden fram i tiden. Och vi känner inte till 2022 AP7:s omloppsbana bra nog för att kunna säga mycket om farorna så långt fram i tiden, säger Sheppard till The Guardian.