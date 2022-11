A-traktorförare ilsknade till i trafiken – slog busschaufför

Under tisdagseftermiddagen kom ett överfallslarm från en buss i Viksjö i Järfälla kommun. Enligt Expressens kontakt med polisen började det med att A-traktorförare trängde sig in in framför en buss.

Busschauffören ska då ha tutat i hopp om att få A-traktorföraren att flytta på sig. Men istället ska föraren ha stannat sitt fordon och gått ombord på bussen, där han hotade och slog busschauffören.



När polisen kom fram hade A-traktorföraren lämnat platsen. Mannens identitet är okänd och händelsen rubriceras som ringa misshandel och ofredande.