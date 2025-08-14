Varning till privatpersoner i Örebro: "Kan vara brottsligt"

I ett färskt pressmeddelande uppger If, med hänvisning till branschrådet Operation låsning, att drygt 60 000 cykelstölder sker varje år.
If själva märker av att denna typ av stölder ökar i just augusti – en tid då många återvänder till skola och arbetsplatser efter en tids semester.
– Efter sommaren är det många som vill köpa en begagnad cykel, vilket tyvärr skapar en marknad som tjuvarna utnyttjar, säger Ifs skadespecialist Anders Laajanen i pressmeddelandet.
En plats i landet som ser särskilt många cykelstölder är Örebro län. Där hade man, under 2024, 895 anmälda stölder av denna typ per 100 000 invånare, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Det gör länet till det värst drabbade i landet, rapporterar SVT.
Och nu går faktiskt polisen ut med en varning relaterad till dessa brott.
Polisen i Örebro: "Det kan vara brottsligt"
Man har nämligen noterat hur det blivit allt vanligare att privatpersoner pekar ut misstänkta cykeltjuvar i sociala medier, genom att publicerar bilder, videoklipp och ibland även personliga uppgifter.
– Man ska vara väldigt försiktig med att publicera material där personer kan identifieras på bilder på sociala forum, säger kommunpolis Kajsa Berglind till SVT och uppger att vissa förmodligen inte känner till att det kan strida mot lagen:
– Det kan vara brottsligt. Man kan göra sig skyldig till ärekränkningsbrott, och då kan det bland annat handla om förtal.
Invånarna uppmanas kontakta polisen istället
Förutom okunskap om att en "uthängning" kan vara brottslig uppger Kajsa Berglind att många motiverar sitt tilltag med att de vill varna andra för den misstänkte cykeltjuven.
– Jag tror det finns en stor frustration hos våra medborgare i Örebro för att cykelstölder är ett sådant stort problem. Statistiken visar att Örebro har stora problem med cykelstölder och stölder av elsparkcyklar, säger hon.
Men att hänga ut någon i sociala medier är alltså inte rätt väg att gå, enligt polisen. I stället uppmanar de människor att kontakta 112 vid pågående brott eller att tipsa dem via hemsidan eller 114 14.