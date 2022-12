Folkhälsomyndigheten i Storbritannien har den senaste tiden uppmanat föräldrar att vara uppmärksamma kring symtom för streptokocker. Detta efter att flera barn på kort tid dött till följd av smittan.

På fredagen avled ytterligare ett barn i Sussex i södra England efter att ha smittats av bakterien. Det är det senaste och 16 dödsfallet i landet, rapporterar Sky News.

Fler förväntas bli allvarligt sjuka

Brittiska medier har tidigare rapporterat om barn som fallit offer för den dödliga sjukdomen. Samtidigt sprider sig smittan i Storbritannien, rapporterar Sky News.

– Jag misstänker att om vi får ett stort antal infektioner orsakade av streptokocker så kommer vi att få ett större antal som blir allvarligt sjuka. Men det här inte en vanlig säsong för det här, den är ur balans, sa chefen för UK Association of Directors of Public Health (ADPH), Jim McManus, tidigare i veckan till The Guardian.

Ett livshotande tillstånd

Streptokocker grupp A (GAS) kan orsaka flera infektioner, bland annat halsfluss, svinkoppor och scharlakansfeber. I vissa fall kan personer drabbas av sepsis och ”streptococcal toxic shock syndrome” (STSS). Detta är tillstånd som är livshotande för kroppens vitala organ.

– I mycket sällsynta fall kan infektionen bli invasiv och gå in i delar av kroppen där bakterier normalt inte finns, vilket kan vara farligt, säger Rachael Hornigold vid brittiska Folkhälsomyndigheten till Sky News.

Läget kan bero på pandemin

Nu har myndigheterna i landet gått ut med information till alla praktiserande läkare i landet om att ha en ”låg tröskel” för att skriva ut antibiotika till barn med symtom på Streptokocker grupp A.

Enligt Folkhälsomyndigheten sprids GAS-infektioner via direktkontakt från människa till människa, via föremål eller som droppsmitta. Inkubationstiden är mellan ett och tre dygn.

Brittiska läkare tror att det drastiska ökningen av sjukdomen kan bero på att barnens immunförsvar är svagare då de skonats från smittsjukdomar på grund av landets tidigare pandemirestriktioner.