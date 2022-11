RS-viruset sprider sig – de minsta drabbas värst

Fakta: RS-virus RS-virus (respiratoriskt syncytievirus) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år. Infektion uppstår framför allt när viruset kommer i kontakt med slemhinnor i näsa, mun, ögon och möjligen genom inandning av små droppar (aerosol) från hosta och nysningar. De första sjukdomssymtomen är vanligen feber, snuva, hosta och ibland pipande andningsljud. RS-virusinfektion uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret. Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet rapporterade fall av RS-virus ökar och spridningen väntas tillta under de kommande veckorna. Sedan vecka 40 har totalt 337 fall bekräftat, och majoriteten av de drabbade är under fem år. Barn under ett år står för drygt en tredjedel av fallen.

Folkhälsomyndigheten framhåller vikten av att skydda de yngsta barnen mot viruset – i synnerhet spädbarn under sex månader som löper högre risk att bli svårt sjuka.

"RS-virus sprids ofta i barngrupper på förskolor. Därför är det bra att tänka på att förskolebarn kan smitta yngre syskon. Det är bra att vara extra uppmärksam på symtom och lära barnen att tvätta händerna ofta", säger AnnaSara Carnahan", epidemiolog på myndigheten, i ett pressmeddelande.

Myndigheten råder även vuxna, speciellt personer i nära kontakt med spädbarn, att tvätta eller sprita händerna och att undvika kontakt med förkylda personer.