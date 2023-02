Nu drar stormen Otto in över landet – då gäller det att hålla hårt i hatten

Är du en av de som vaknade upp till dimma under torsdagen – då kan du räkna med att dimmolnen håller i sig hela dagen. Dimman blåser däremot bort när stormen drar in mot helgen. På fredagseftermiddagen väntas regnigt och blåsigt väder dra in över de södra delarna av landet.

Och det gäller att hålla hårt i hatten i helgen när stormen drar in västerifrån. SMHI:s motsvarighet i Danmark, DMI, har gett stormen namnet Otto, myndigheten har även utfärdat orange varning för storm ute i Skagerrak och Kattegatt.

– Danskarna kallar stormen Otto, och vi följer den som döper stormen först, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

Efter regn kommer det bli solsken

– På fredag kväll börjar vindarna nå stormstyrka och det är möjligt att det utfärdas till en vädervarning senare i dag, säger Moa Hallberg.



Det ser ut att främst blåsa upp längs Hallandskusten men för den som längtar efter ljusglimtar förväntas det bli soligt väder med start på lördag och eventuellt några dagar framåt. Prognosen just nu ser ut som att stormen drar in vid 17-tiden på fredagen.