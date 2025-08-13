Senior? Då kan du spara 2 700 när du går till tandläkaren

Det ska bli billigare att gå till tandläkaren, i ett första steg för äldre med sämst munhälsa. Regeringen lägger nu fram ett lagförslag.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) presenterar regeringens nästa steg i den tandvårdsreform man vill genomföra.

Det handlar om ett förstärkt högkostnadsskydd för tandvård.

— Alla som någon gång haft behov av tandvård kan föreställa sig hur angeläget det här är, säger Forssmed.

— Många äldre med sämre munhälsa har ett sådant behov. Man vet att man borde gå till tandläkare för att man har ont, men man ser samtidigt på kontot att pengarna inte räcker, och man vet att det bara kommer att bli värre.

Tio procent

Det första steget i tandvårdsreformen riktar sig därför just till äldre med sämst munhälsa, säger han.

Lagförslaget innebär att en särskild tandvårdsersättning ska införas.

— Genom den här reformen införs ett reglerat högsta pris som patienten ska betala. Patienten kommer att betala som mest 10 procent av referenspriset, eller av tandläkarens pris om det skulle vara lägre än referenspriset. Staten betalar alltså 90 procent, säger SD:s gruppledare Linda Lindberg.

— Det innebär att kostnaden för patienten blir betydligt lägre än i dag.

Ett exempel är att om det kostar 1 200 kronor att laga ett hål, ska patienten bara betala 120 kronor.

Äldre i första steg

Tidöpartierna kallar detta för en ”historisk tandvårdsreform”, när högkostnadsskyddet i tandvården stärks för att bli mer likt det som finns i sjukvården.

Denna första etapp av lagändringar ska träda i kraft den 1 januari 2026, och omfattar alla som under det året fyller 67 eller mer.

Förslaget: De kan spara in 2 700 kronor hos tandläkaren

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) redogör för att kostnaden för tandvård på årsbasis kommer mer än halveras om förslaget går igenom.

– Den genomsnittliga kostnaden för en patient över 67 år kommer gå från 4 600 kronor per år till 1 900 kronor. Det innebär att kostnaden mer än halveras, säger hon och fortsätter:

– Så med lägre tandvårdskostnader för äldre så kommer förhoppningsvis färre att avstå från tandvården av just ekonomiska skäl. På så vis minskar vi också riskerna för sjukdomar och onödigt lidande som följd av dålig munhälsa.

Det föreslagna nya högkostnadsskyddet är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2026.