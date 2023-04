April april din dumma sill: Här är de bästa aprilskämten 2023

Mjällby AIF byter namn

På Mjällby AIF:s Instagramskriver idrottsföreningen att de fått en ny huvudsponsor, och inte vilken sponsor som helst.

"Idag går Head & Shoulders in som ny huvudsponsor till Mjällby AIF. För att knyta an sponsorskapet till Head & Shoulders schampo byter därför laget namn till "By AIF"" skriver de på Instagram.

Skrämdump Instagram/Mjälby AIF

Pågen "Skalk´n Toast"

Skärmdump Instagram/Pågen

Pågen lanserar ett nytt bröd – "Skalk´n Toast" bestående av enbart skalken.

Carlsberg – öl på tub

Skärmdump Instagram/Carlsberg

För alla ölälskare kanske öl på tub hade varit en dröm som kommer i uppfyllelse – eller inte...

Carlsberg skriver på sin Instagram att den är "Alkoholfri, näringsrik med extra lång hållbarhet. Skål för framtiden".

Netflix lanserar ny knapp

Skärmdump Facebook/Netflix

Det här aprilskämtet kanske ändå borde bli verklighet. Alla har vi väl någon gång befunnit oss i en situation där man helst kanske vill hoppa över den där heta sexscenen. Kanske kollar man på en film med föräldrarna eller har en första dejt bredvid sig i soffan?

Kanske inte en så dum idé trots allt?

Subway – Kakdressing

Skärmdump Instagram/Subway

För de extra sötsugna kanske detta aprilskämt kom som ett lyckobesked. Vem skulle inte vilja få i sig kaka på tub? Som dressing till och med!

"Kärlek på flaska" skriver Subway på sin Instagram.

Hoojas chockerande besked

Gällivareduon Hooja och DJ Mårhund gjorde 2022 succé med sina låtar om den stereotypiska norrlänningen.

Därför kom det som en enorm chock för många när duon på lördagen meddelade att de nu lämnar sitt hem i norr – för Stockholm.

”Vi har insett att mystacken är där vi hör hemma, har sålt mitt kåpsläp igår och känns verkligen som att en nystart väntar runt hörnet, ser fram emot att åka rulltrappa och dricka latte fnatte tjatte på kaféer” skriver de på Instagram.

Men fansen kan andas ut, detta var bara ett aprilskämt från duons del.

"Jag fick hjärtattack där i en sekund sen kom jag på vilken dag det var!" skriver en följare.

Miljöpartiet lottar fram ett tredje språkrör

På Instagram skriver partiet att de nu kommer utse ett tredje språkrör. Posten kommer inte att tillsättas på det klassiska sättet, utan i stället lottas ut – och vem som helst kan delta.

”The McNugget Boot”

McDonalds lanserar årets mest ”smakrika” plagg. Från och med måndag kan donken älskare köpa ”The Big McNugget Boot”, en stövel som ser ut som en nugget, i Storbritannien, snabbmatskedjan på Twitter.