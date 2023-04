Ikeas chockbesked – klassiska köttbullarna blir veganska: "För dyrt just nu"

De höjda matpriserna har gjort många av de mest populära livsmedlen i Sverige dyrare.

För att hjälpa pressade hushåll har flera stora livsmedelskedjor meddelat att de kommer att sänka priserna på utvalda varor, däribland matjätten Ica. Deras prissänkning kommer dock inte att träda i kraft förrän efter påsk, vilket har upprört en del av deras kunder.

Icas svar – därför sänker de priserna först EFTER påsk

Ikeas chockbesked – slutar sälja köttbullar

Nästa bolag att vidta åtgärder i inflationen är Ikea Sverige.

Under lördagen går de ut med ett pressmeddelande som redan fått många kunder i sociala medier att rasa. På grund av de skenande matpriserna kommer Ikea tvingas sluta sälja sina välkända köttbullar.

"Det är med stor sorg som vi på Ikea Sverige tvingas meddela att våra klassiska köttbullar kommer tas ur sortimentet f.r.o.m måndag 3 april, t.o.m 31 maj 2023. Högre priser på bränsle, energi, spannmål och mineralgödsel har lett till högre produktionskostnader. Nu är situationen ohållbar, det är för dyrt just nu", skriver Peder von Schnitzelbaum, Head of meat and spices på Ikea Sverige, och fortsätter:

"För att undvika en massiv prisökning som riskerar att gräva hål i våra konsumenters plånböcker har vi valt att ersätta köttbullarna med våra växtbaserade bullar, gjorda på bark, havre, potatis, lök och äpple."

Ändringen gäller bara Ikea-varuhusen i Sverige. Övriga förändringar kan ske lokalt på varuhus utomlands.