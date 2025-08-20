Den tidigare NBA-mästaren Dennis Rodman hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin.

Dennis Rodman, 64, blev en superstjärna i basketvärlden på 80-talet. Nu har han uttalat sig om den ryske presidenten Vladimir Putin.

Dennis Rodman om Putin: "Fantastisk kille"

I en youtubevideo där Rodman intervjuas av youtubern N3ON berättar han att Ryssland är ett av hans favoritresmål, och att han känner den ryske presidenten väl.

– Jag har träffat honom flera gånger, säger han.

Annons

Han berättar bland annat att han närvarat på spektakulära middagar och fester med Putin, och att han även fått en Lamborghini i gåva av presidenten.

– Han sa: "Dennis, vill du ha en Lamborghini?". Jag sa ja, sen hade jag den i en vecka, förklarar Rodman.

Han beskriver även Putin som en "fantastisk kille".

Har festat med Kim Jong-Un: "Började sjunga karaoke"

Det är inte första gången som den tidigare NBA-mästaren gör ett kontroversiellt uttalande. Han har tidigare även påstått sig festa med den nordkoreanske ledaren Kim Jong-Un. Rodman ska ha besökt Nordkorea för att möta showlaget Harlem Globetrotters, och enligt honom själv ska den nordkoreanske ledaren sedan bjudit in honom till en middag – som senare blev en "vild fest".