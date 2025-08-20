Dennis Rodman, 64, blev en superstjärna i basketvärlden på 80-talet. Nu har han uttalat sig om den ryske presidenten Vladimir Putin.
Dennis Rodman om Putin: "Fantastisk kille"
I en youtubevideo där Rodman intervjuas av youtubern N3ON berättar han att Ryssland är ett av hans favoritresmål, och att han känner den ryske presidenten väl.
– Jag har träffat honom flera gånger, säger han.
Han berättar bland annat att han närvarat på spektakulära middagar och fester med Putin, och att han även fått en Lamborghini i gåva av presidenten.
– Han sa: "Dennis, vill du ha en Lamborghini?". Jag sa ja, sen hade jag den i en vecka, förklarar Rodman.
Han beskriver även Putin som en "fantastisk kille".
Har festat med Kim Jong-Un: "Började sjunga karaoke"
Det är inte första gången som den tidigare NBA-mästaren gör ett kontroversiellt uttalande. Han har tidigare även påstått sig festa med den nordkoreanske ledaren Kim Jong-Un. Rodman ska ha besökt Nordkorea för att möta showlaget Harlem Globetrotters, och enligt honom själv ska den nordkoreanske ledaren sedan bjudit in honom till en middag – som senare blev en "vild fest".
– Vi var skitfulla och började sjunga karaoke, har Rodman berättat i Mike Tysons podcast, enligt New York Post.