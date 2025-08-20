Undvik dessa misstag hemma för att rädda din relation

Du kanske tycker att lite stök inte spelar någon roll. Men för unga singlar i Sverige kan ett ostädat hem vara allt som krävs för att radera någon ur kontaktlistan.

Det som får allra flest att tveka på en potentiell partner är inte oengagemang, brist på kemi eller dålig konversation – utan något så konkret som ett smutsigt eller ostädat hem enligt en undersökning från Fastighetsbyrån.

Hela 61 procent av de unga vuxna svarade att just det skulle kunna få dem att backa från ett förhållande eller avbryta en dejtingperiod.

Andra faktorer som väcker tvekan är att personen fortfarande bor hemma hos sina föräldrar utan plan på att flytta (53 procent) eller att det är svårt att ses på grund av avstånd (47 procent).

En instabil boendesituation, till exempel att flytta ofta eller inte ha ett fast boende, fick 37 procent att tveka.

Saker som spelar mindre roll

Det finns däremot några boenderelaterade saker som verkar spela betydligt mindre roll i jakten på kärlek.

Endast 13 procent sa att ful inredning var ett problem. Husdjur brydde sig bara 6 procent om – och att bo i en väldigt liten bostad avskräckte endast 3 procent av de svarande.

Med andra ord: det är inte ytan, stilen eller katten som avgör – utan hur det känns att komma hem till någon.

Det här signalerar du

Johan Vesterberg, PR- och kommunikationschef på Fastighetsbyrån, menar att hemmet kan ses som en spegling av vem man är. Och det påverkar mer än vi kanske tror.

– Vissa saker är lätta att fixa, som städning. Andra, som att få en egen bostad där man faktiskt vill bo, är betydligt svårare för unga idag, säger han i ett pressmeddelande.

Men i ett dejtingklimat där första intrycket ofta avgör allt är det kanske inte så konstigt att människor lägger vikt vid hur någon bor.

Hemmet kan fungera som en slags omedveten signal – om ansvar, personlighet, självständighet eller framtidsambitioner. Och kanske är det inte städningen i sig som är problemet, utan vad det säger om resten.

Småsakerna som övertolkas

Att det är enklare att acceptera ett trångt hem eller udda inredning visar också att vi är beredda att bortse från mycket – så länge vi får känslan av att någon faktiskt försöker.