Biltema-arvtagerskan i fejd med exmaken – här är detaljerna i det infekterade bråket

Arvtagerskan till företaget Biltema, Louise Bäckström, 33, tvingas betala hundratusentals kronor i månaden till sin exmake Martin Wennberg, 39, efter skilsmässan, något Nyheter24 tidigare skrivit om.

Nu kastas nytt ljus över det före detta paret och detaljerna kring fejden dem emellan.

Arvtagerskans miljarder

Tidningen Expressen rapporterar att arvtagerskan lämnat in en framställan till familjedomstolen i London. I den ska hon ha återgivit en helt annan bild av vad som gjort att äktenskapet fallerat, till skillnad från exmakens utsaga.

Enligt tidningen ska arvtagerskan har träffat en ny man, som ska ha flyttat in i parets bostad i Belgravia, London. Enligt vissa rykten ska samme rugbyspelare också varit känd i Londonkretsar för att ha arbetat som en ”lättklädd servitör”.

När förhandlingarna i domstolen återupptogs slogs det fast att Bäckström inte bara är ordförande i Biltema Foundation, en välgörenhetsstiftelse. Hon är också minoritetsägare i Birgma Holdings, Biltemas ägarbolag som har sitt säte i Honkong.

Hennes förmögenhet sägs nu vara uppe i hissnande 3,3 miljarder kronor.

Hon betalade delar av hans förmögenhet

Expressen rapporterar att Bäckström, i förhandlingarna, uppgett att Wennberg haft en uppskattad förmögenhet på 34 miljoner kronor, där 20 miljoner av dem ska ha varit bundna till armbandsur. Anledningen till att Louise Bäckström haft kunskap om uppgifterna är då hon själv ska ha betalat för uren.

Utöver dyra klockor ska även dyra viner ha införskaffats, som ska ha haft en 18 procentig värdeökning per år, enligt tidningens uppgifter.

Enligt samma uppgifter till tidningen Expressen ska Louise Bäckström även ha stått för exmakens skulder till en advokatfirma, som motsvarar 3,6 miljoner kronor.

I en skrivelse till rätten har Martin Wennberg redogjort att han ansett sig ha rätt till hälften av värdet på den gemensamma bostaden, som är värderad till totalt 1,2 miljarder kronor. Han ska också gjort klart att han vill ha 400 000 kronor i månaden till sonen, 270 000 kronor i månaden i underhåll under de kommande nio åren, alternativt accepterar han en total klumpsumma om 27 miljoner kronor.

Domen har fallit – detta har exmaken rätt till

Skilsmässobråket har gjort det möjligt att få en tydlig insyn i det förmögna ex-parets lyxliv där hög levnadsstandard varit vardag.

I domstolsbeslutet slår domaren fast att exmaken Martin Wennberg har rätt till fonden på 88 miljoner kronor, som ska göra så att han och sonen ”ska kunna bo ståndsmässigt i rätt område”.

Exmaken ska också få 800 000 kronor per år under sex år för att kunna återuppta sin egna karriär. Louise Bäckström ska också betala underhåll till Wennberg på 1 350 000 kronor per år under fem års tid.

Dock avslår domaren begäran om att få kostnaden för en barnflicka täckt.