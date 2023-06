5 punkter om vad som händer i Ryssland – Prigozjins attack mot ryska militärledningen

Jevgenij Prigozjin hävdar att hans legoknektar lämnat Ukraina och istället gått in i Ryssland. Han uppger att Wagnergruppen attackerats av Putins armé och att de nu ska marschera till Moskva för att störta den ryska militärledningen, vilket även Aftonbladet skrivit om.

Wagnergruppens ägare Jevgenij Prigozjin anklagar ryska militärledningen

Under fredagen gick Wagnergruppens ägare Jevgenij Prigozjin ut i sociala medier och anklagade ryska militärledningen för att ha genomfört dödliga attacker mot hans privatarmé. I attackerna ska tusentals Wagnersoldater ha dödats. Jevgenij Prigozjin anklagar även Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu för att planera att ”förstöra Wagnergruppen”.

– Wagners Befälhavarråd har fattat ett beslut. Ondskan som kommer från den militära ledningen i landet måste stoppas, sa Jevgenij Prigozjin i går.

Wagnergruppen: Från Putin-allierade till upprorsmakare

Wagnergruppen lämnar Ukraina för att ta sig till Ryssland

Senare under fredagen meddelade Wagnerchefen att hans soldater lämnat Ukraina. Wagnergruppens styrkor ska enligt Jevgenij Prigozjin bestå av cirka 25 000 soldater som nu går mot staden Rostov-na-Donu, som ligger ungefär 100 mil söder om Moskva. I nuläget finns det inga uppgifter som stödjer påståendet.

Wagnerchefen Jevgenij Prigozjin uppger att hans styrkor är på väg till Moskva

Wagnerchefen Jevgenij Prigozjin uppger att hans styrkor är på väg till Moskva. I Moskva ska de enligt Jevgenij Prigozjin ”utreda kaoset” i Ryssland och den ryska militärledningen ska ställas till svars.

Wagnerchefen uppmanar det ryska folket att inte göra något motstånd, hålla sig lugna och stanna inomhus. Jevgenij Prigozjin kräver även att den ryske försvarsministern Sergej Sjojgu och generalstabschefen Valerij Gerasimov överlämnas till Wagnergruppen.

Putin håller tal efter Wagnergruppens uppror: "Vi kommer att försvara vår stat"



Höjd beredskap i Moskva och Jevgenij Prigozjin pekas ut som en “fiende till nationen”

De ryska myndigheterna dementerar uppgifterna om en attack mot Wagnergruppen. De kallar Wagnergruppens utspel för “en provokation”. Under natten har beredskapen höjts i Moskva och det ska enligt den ryska nyhetsbyrån Tass ha införts både vägspärrar och ”antiterror-åtgärder” i staden.

I Rostov-na-Donu, som Wagnergruppen marscherar mot, har det enligt regionens guvernör vidtagits åtgärder för att staden ska fungera normalt. Men människor uppmanas ändå att inte resa in i staden och allmänna sammankomster är stoppade.

Trafiken på motorvägen M-4 mellan Rostov-na-Donu och Moskva ska ha ”begränsats”, enligt ryska Tass. Den ryska säkerhetstjänsten FSB har även inlett en utredning mot Jevgenij Prigozjin och han pekas ut som en “fiende till nationen”.

Jevgenij Prigozjin: Korvgubben som blev Wagnergruppens ledare



Experternas utlåtande om Jevgenij Prigozjin och Wagnergruppens planer

Tankesmedjan Institute for the study of War, ISW, skriver i en första analys att Jevgenij Prigozjin planer troligen inte kommer leda till någon framgång. Men de menar även att det är möjligt att Wagnergruppen startar ett uppror mot den ryska militärledningen.

Bara en attack mot den ryska lokala militärledningen i Rostov-na-Donu kan få stora konsekvenser för Rysslands angrepp mot Ukraina, skriver ISW, vilket även Aftonbladet hänvisar till.