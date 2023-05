Yevgeny Prigozhin – korvgubben som blev krigsherre i Wagnergruppen

Yevgeny Prigozhin även kallad "Putins kock". Ständigt aktuell med nya utspel om kriget i Ukraina, och har beskrivits som en av nyckelpersonerna på den ryska sidan i slaget om Bakhmut i den ukrainska regionen Donetsk.



Uppväxten

Yevgeny Prigozhin föddes i St Petersburg 1961. Fadern dog tidigt och Prigozhin växte upp med sin ensamstående mor som samtidigt tog hand om hans sjuka mormor. Prigozhin var under sin uppväxt en lovande längdskidåkare. Karriären skulle dock bli kort och 1979 dömdes han för första gången för stöld till villkorlig dom. Två år senare var det dags igen, denna gång var brottsrubriceringen stöld, rån och bedrägeri. straffet denna gång blev 12 år, Pregozhin satt av nio, för att därefter bli benådad.

Efter fängelsestraffet följde en tid som korvförsäljare, enligt The Guardian. Något som Prigozhin har beskrivit som väldigt lukrativt. Efter Sovjetunionens kollaps, tog Pregozhin tillfället i akt och investerade sina nyförvärvade tillgångar i livsmedelsbranschen.

Så blev Yevgeny Prigozhin "Putins kock"

1995 gav han sig in i restaurangbranschen. Genombrottet skulle komma efter att han öppnade sin andra restaurang, inspirerad av restauranger i Paris vid floden Seine. Prigozhin skulle under denna period själv servera den amerikanska presidenten George W. Bush under ett av dennes besök i Ryssland.

Med tiden skulle Prigozhin ge sig in i cateringbranschen och han skulle snabbt bli väldigt förmögen efter att ha erhållit statliga kontrakt. Med lyxrestaurangerna och de statliga kontrakten kom kontakterna med Vladimir Putin.

Wagnergruppen

Exakt när den paramilitära Wagnergruppen bildades är höljt i dunkel. Prigozhin själv hävdar att han grundade organisationen i maj 2014 för att bistå den ryska annekteringen av den ukrainska regionen Donbas. Wagner skulle med tiden expandera sin verksamhet och har enligt oberoende källor genomfört operationer i ett flertal afrikanska länder samt Syrien, utöver Ukraina.

I dagsläget är Wagnergruppen involverade i de hårda striderna i den ukrainska staden Bakhmut där de förmodas ha lidit svåra förluster, tillföljd av hårt ukrainskt motstånd sedan i augusti. Enligt BBC kan Ryssland ha förlorat så många som 30 000 soldater i slaget om Bakhmut.

Prigozhin har också gjort sig känd de senaste månaderna då han vid upprepade tillfällen har kritiserat den ryska militärledningen, offentligt på sociala medier. Nu senast hävdar Prigozhin via sin telegramkanal att Ryssland själv skjutit ned två egna helikoptrar och två stridsflyg. Detta kommer efter att han i förra veckan hotat med att dra tillbaka sina trupper från Bakhmut om gruppen inte fick motta nya vapenleveranser.