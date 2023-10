Därför ska du beskära dina palettblad på hösten – enligt växtexperten

Nu är hösten här, och det är hög tid att ta in sina palettblad från trädgården eller balkongen. Palettblad klarar i regel inte av att vistas i temperaturer under tio grader och måste därför hållas inomhus under vinterhalvåret.

Därför ska du beskära dina palettblad på hösten

En sak som skulle kunna få ens palettbladen att hålla glada under hela vinterhalvåret är om man beskär dem lite, menar växtexperten Hans Jensen.

– Det är bra att beskära dem lite innan vintern och ta sticklingar, som sedan rotas och är redo för våren, säger han till Nyheter24.

Då börjar palettbladen växa igen

Men han är noga med att poängtera att man inte ska beskära dem för hårt under hösten.

– Skär inte ner den helt nu, den tål det bättre på våren när den börjar växa igen, säger Hans Jensen till Nyheter24.

