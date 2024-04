Han är TV4-profilen Johan Macéus kända son

Johan Macéus ålder – hur gammal är han?

Johan Macéus är född 11 december 1973, vilket innebär att han fyller 51 under 2024.

Johan Macéus längd – hur lång är han?

Det är många som undrar hur lång Johan Macéus är, men det är ingenting som han har gått ut med ännu.

Så mycket tjänar TV4:s nyhetsankare



Har Johan Macéus fru eller flickvän?

Ja, Johan Macéus är gift med Karolina Macéus, som också är journalist. Paret träffades när Johan Macéus flyttade till Stockholm 2000 och började jobba på TV4. För Hänt har han tidigare berättat om hur relationen började:

– Hon hade jobbat flera år på redaktionen och jag kom snabbt in i den varma 'TV4-familjen'. Vi blev ett stort gäng som hängde även utanför jobbet, sa Macéus och fortsatte:

– Men det var en hektisk tid, förutom plugg och extrajobb på TV4 Nyheterna jobbade jag också på TV Stockholm och körde kvällsnyheter. Karolina pluggade heltid på Journalisthögskolan bredvid heltidsjobbet. Men vi hittade tid även till oss. Sedan 2002 är vi gifta.

Johan Macéus tillsammans med Karolina Macéus 2008. Foto: Patrik Jonsson /TT.

TV4-Johans tabbe i Nyhetsmorgon – blir helt fel: ”Bättre att hålla tyst”



Har Johan Macéus barn?

Ja, Johan Macéus har tre barn. Vincent, Tom och Adrian Macéus.

Johan Macéus tillsammans med sin familj. Bild från 2019. Foto: Pernilla Wahlman/TT

Tittarnas starka reaktioner på programledarnas beteende: "Ni måste sluta"



Vem är Johan Macéus son Adrian Macéus?

Johan Macéus son Adrian Macéus, född 2005, är både musiker och artist. Som 12-åring hade han huvurollen i pjäsen "Billy Elliot" på stadsteatern.

Johan Macéus har tidigare berättat för Hänt om sonens framträdande på stadsteatern:



– Det var häftigt att se hur grym han var på scenen, ledde en ensemble på ett 30-40-tal personer under 2,5 timme flera gånger i veckan. Då var han bara 12 år! Galet! Resten är historia men jag är så glad att han verkligen hittat det han verkligen brinner för.



2018 spelade han också en av huvudrollerna i SVT:s julkalender "Storm på lugna gatan". Samma år släppte Adrian Macéus även sin debutsingel "How are you now".

Sedan dess har han bland annat uppträtt i tv-programmet "Lotta på Liseberg".

När började Johan Macéus på TV4?

Johan Macéus började jobba på TV4 år 2000, vilket han tidigare har berättat för Hänt. Då fick han ett extrajobb på nyhetsredaktionen. Sedan dess har han framförallt synts i tv-rutan.

Är Johan Macéus med i Nyhetsmorgon?

Ja, Johan Macéus jobbar på Nyhetsmorgon. Numera syns han inte lika ofta framför kamerorna, men han arbetar fortfarande kvar som redaktör och nyhetsankare.

Vad gör Johan Macéus i dag?

Johan Macéus jobbar nyhetsankare och redaktör på Nyhetsmorgon.

Erik Videgård har opererats: "Svullet och blåslaget"



Har Johan Macéus Instagram?

På Instagram heter Johan Macéus @johanmaceus.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Läs mer nyheter från Nyheter24 här:



Steffo Törnquist visar sitt lyxköp – med skyhög prislapp

Leif GW Persson slutar i Nyhetsmorgon: "Mitt sista framträdande"

Tittarna i bråk om Jessica Frejs viktras – efter besöket i Nyhetsmorgon