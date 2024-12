Kändisar som dött – här är alla som avlidit 2024

O.J Simpson – 1947-2024

O.J Simpson var en amerikansk idrottare och skådespelare som inte bara blev känd för sin framgångsrika idrotts- och filmkarriär, utan även för att ha stått i centrum för en väldigt uppmärksammad rättsskandal som fick mycket internationell uppmärksamhet. I rättegången stod han anklagad för mord på sin ex-fru Nicole Brown Simpson och hennes vän Ronald Goldman. O.J Simpson friades från anklagelserna.

O.J Simpson avled efter att ha insjuknat i cancer, han blev 76 år gammal.

O.J Simpson var en amerikansk idrottare och skådespelare som även misstänktes för mordet på sin ex-fru och hennes vän. Foto: AP

LÄS MER: SVT:s julvärdar genom åren

Bernard Hill – 1944-2024

Bernard Hill var en brittisk skådespelare som var mest känd för sin roll som kung Théoden i "Sagan om ringen". Han spelade även kaptenen i "Titanic".

Bernard Hill blev 79 år gammal.

Bernard Hill, känd från bland annat "Titanic" och "Sagan om ringen", blev 79 år gammal. Foto: Stella Pictures

LÄS MER: Kan du vissla Johanna? – Så ser barnskådisarna ut i dag

Hans Wahlgren – 1937-2024

En av Sveriges kanske mest folkkära skådespelare och sångare, Hans Wahlgren, avled också 2024. Under hösten 2023 drabbades han av svår cancer, och i maj 2024 gick han bort. Hans Wahlgrens begravning hölls på Värmdö utanför Stockholm under en mindre cermoni där familjen och vännerna närvarade.

Hans Wahlgren blev 86 år gammal.

Han Wahlgren blev 86 år gammal. Foto: Claudio Bresciani/TT

LÄS MER: Christina Schollins tunga beslut efter Hans Wahlgrens död

Prinsessan Birgitta – 1937-2024

I år avled även Kungens näst äldsta syster prinsessan Birgitta. Prinsessan var i 55 år gift med den tyske prinsen Johann Georg av Hohenzollern, som hon även hade tre barn med. Prinsessan avled på Mallorca i december i år.

Prinsessan Birgitta blev 87 år gammal.

Prinsessan Birgitta blev 87 år gammal. Foto: Stella Pictures

Shelley Duvall – 1949-2024

Shelley Duvall var en amerikansk skådespelare. Hon var mest känd för sin roll som Wendy Torrance i skräckfilmen "The Shining" från 1980.

Shelley Duvall avled i juli 2024 i sömnen till följd av diabetesrelaterade komplikationer. Hon blev 75 år gammal.

Shelley Duvall spelade rollen som Wendy Torrance i filmen "The Shining". Foto: Doug Pizac/TT

Maggie Smith – 1934-2024

Många av oss har säkert vuxit upp med Maggie Smith i tv-rutan. Hon var en brittisk skådespelare som blev mest känd för sin roll som Professor Minerva McGonagall i "Harry Potter"-filmerna. Hon har även vunnit två Oscars för "Bästa kvinnliga huvudroll" i ”Miss Brodies bästa år” och för "Bästa kvinnliga biroll" i ”California Suite”. Under inspelningen av "Harry Potter och havlblodsprinsen" drabbades Maggie av bröstcancer – men blev senare frisk.

Maggie Smith avled efter en tids sjukdom i september 2024. Hon blev 89 år gammal.

Maggie Smith avled efter en tids sjukdom. Foto: Ray Howard/TT

Quincy Jones – 1933-2024

Den amerikanska musiklegenden Quincy Jones avled i Los Angeles i november i år efter att ha insjuknat i cancer. Quincy Jones var en mycket inflytelserik person i musikbranschen och har bland annat producerat låtar åt Michael Jackson och Frank Sinatra.

Quincy Jones blev 91 år gammal.

Quincy Jones var en av USA:s största musiklegender. Foto: George Brich/TT

Liam Payne – 1993-2024

Liam Payne slog igenom som en av bandmedlemmarna i bandet "One Direction" 2010, tillsammans med Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik och Louis Tomlinson. Efter att bandet bröt upp inledde han även en solokarriär.

Liam Payne ska ha fallit från balkongen från sitt hotellrum i Argentina där han befann sig i oktober i år. Obduktionen visade att han var drogpåverkad i samband med händelsen.

Liam Payne blev 31 år gammal.

Liam Payne var en av bandmedlemmarna i "One Direction". Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

LÄS MER: Harry Styles sörjer Liam Payne på begravningen i London

Olivia Hussey – 1951-2024

Olivia Hussey var en amerikansk skådespelare som spelade karaktären Rebecca i nyårsklassikern "Ivanhoe". Hon spelade även Juliet i "Romeo och Juliet" från 1968.

Olivia Hussey avled den 27 december. Hon blev 73 år gammal.

Olivia Hussey blev 73 år gammal. Foto: Stella Pictures

Allan Svensson – 1951-2024

Allan Svensson var en svensk skådespelare som var mest känd för sin roll som Gustav Svensson i serien "Svensson, Svensson". Allan somnade in efter en tids sjukdom i november 2024.

Allan Svensson blev 73 år gammal.

Allan Svensson (till vänster) var en känd svensk skådespelare. Foto: Claudio Bresciani/TT

Sven-Göran "Svennis" Eriksson – 1948-2024

Sven-Göran Eriksson, även kallas Svennis, var en svensk före detta fotbollspelare. Mellan åren 1982 och 2017 var Svennis tränare i bland annat Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio och Manchester City, samt förbundskapten för det engelska landslaget.

Svennis avled i november 2024 efter att ha insjuknat i cancer. Han blev 76 år gammal.

Sven-Göran "Svennis" Eriksson var en legend inom fotbollsvärlden. Foto: Stella Pictures

LÄS MER: Stora hyllningar efter Svennis död – prins William: "En gentleman"

Bengt Frithiofsson – 1939-2024

Bengt Frithiofsson var en folkkär vinexpert och tv-profil som varit verksam som journalist på flera svenska dagstidningar, bland annat Svenska Dagbladet. I 25 år var han även vinkritiker i TV4:s Nyhetsmorgon.

Bengt Frithiofsson avled i september i år. Han blev 85 år gammal.

Den svenska journalisten och vinexperten Bengt Frithiofsson avled i år. Foto: Stella Pictures

Tito Jackson – 1953-2024

Tito Jackson var bror till Michael Jackson, och även en av medlemmarna i gruppen "Jackson 5". Han avled i september efter att ha drabbats av en hjärtattack under en bilfärd mellan delstaten New Mexico och sitt hem i Oklahoma.

Tito Jackson blev 70 år gammal.

Tito Jackson avled i september 2024. Foto: Stella Pictures

Shannen Doherty – 1971-2024

Shannen Doherty var en amerikansk skådespelare som slog igenom med rollen Brenda Walsh i tv-serien "Beverly Hills" år 1990.

Shannen Doherty dog i juli efter en tids kamp mot cancer. Hon blev 53 år gammal.

Shannen Doherty avled efter att ha insjuknat i cancer. Foto: Barry King/Stella Pictures

Kris Kristofferson – 1936-2024

Kris Kristofferson var en svensk-amerikansk countrymusiker och skådespelare som inledde sin karriär under 1960-talet. Han skrev bland annat klassiker så som ”Sunday mornin' comin' down”, ”Help me make it through the night” och ”For the good times”.

Kris Kristofferson dog i sitt hem på Hawaii i september i år, dödsorsaken har inte offentliggjorts. Han blev 88 år gammal.

Kris Kristofferson var en svensk-amerikansk countrymusiker och skådespelare. Foto: Eystein Hanssen/TT

PG Gyllenhammar – 1935-2024

Pehr G. Gyllenhammar, även känd som PG Gyllenhammar, var vd på Volvo mellan åren 1971 och 1983, därefter var han styrelseordförande mellan 1983 och 1993. Gyllenhammar avgick som styrelseordförande under dramatiska former, efter att ha försökt driva igenom en fusion med franska Renault.

PG Gyllenhammar dog i Toronto i november i år. Han blev 89 år gammal.

PG Gyllenhammar var vd på Volvo i flera år. Foto: Claudio Bresciani/TT

Peder Falk – 1947-2024

Peder Falk var en svensk skådespelare som bland annat medverkat i filmer så som "Bäckström", "Goltuppen" och tv-serien "Nya tider", där han blev känd för sin roll som karaktären Carl Gripenhielm. Han var även aktiv i Stadsteaterns sidoverksamheter Soppteatern och Vetenskapsteatern. Peder Falk avled i maj 2024 efter en tids sjukdom.

Peder Falk blev 76 år gammal.

Peder Falk var en av skådespelarna i tv-serien "Nya tider". Foto: Stella Pictures

LÄS MER: Peter Haber om sin sjukdom – därför har han svårt att gå

Karl Gustaf "Gutta" Andersson – 1956-2024

Karl Gustaf Andersson, mer känd som Gutta Anderson, var en stor tittarfavorit i realityprogrammet "Farmen" i många år. Gutta Andersson hade under flera års tid haft problem med sviktande hälsa, och 2013 drabbades han av cancer. Han avled den 28 december 2024.

Gutta Andersson blev 68 år gammal.

Karl Gustaf "Gutta" Andersson var sedan 2001 mentor och expertbonde i TV4:s realityprogram "Farmen". Foto: Stella Pictures

Glynis Johns – 1923-2024

Glynis Johns var en brittisk skådespelare som gjorde succé som karaktären Winifred Banks i "Mary Poppins" på 1960-talet. Hon avled av naturliga orsaker i januari 2024.

Glynis Johns blev 100 år gammal.

Glynis Johns var en amerikansk skådespelare. Foto: Stella Pictures

Göran Skytte – 1945-2024

Journalisten Göran Skytte avled i november i år. År 1986 startade Göran Skytte tv-programmet "Rekordmagazinet" tillsammans med Annika Hagström och Jan Guillou. Han har även varit verksam journalist både på Aftonbladet och tidningen Arbetet.

Göran Skytte avled efter en längre tids sjukdom. Han blev 79 år gammal.

Journalisten Göran Skytte avled i november 2024. Foto: Jurek Holzer/TT

Leif Silbersky – 1938-2024

Leif Silbersky var en av Sveriges mest kända advokater, och har agerat försvarare i några av landets mest uppmärksammade fall. Han försvarade bland annat Anders Eklund och Hagamannen.

Enligt källor avled Leif Silbersky omgiven av sin familj efter en tids sjukdom i december i år. Han blev 86 år gammal.

Leif Silbersky var en av Sveriges mest kända advokater. Foto: Jan Collsiöö/TT

LÄS MER: Leif Silbersky är död – blev 86 år

C. Gambino – 1998-2024

Rapparen Karar Ali Salem Ramadan, som gick under artistnamnet C. Gambino, dog efter att ha blivit ihjälskjuten i ett garage i Göteborg i juni i år.

Rapparen C. Gambino blev 26 år gammal.

LÄS MER: Ny upptäckt i mordet på C. Gambino

Gaboro – 2000-2024

Även den svenska rapparen Gaboro, som egentligen hette Nino Moses Khouri, avled efter att ha skjutits till döds i ett parkeringshus i Norrköping i december i år, en dag innan hans 24-årsdag.

Gaboro blev 23 år gammal.

LÄS MER: Kända rapparen Gaboro ihjälskjuten – film sprids