SVT:s julvärdar genom åren

År 1959 var det journalisten och tv-profilen Bengt Feldreich som blev den allra första att få i uppdrag att vara Sveriges julvärd i SVT. Det är även hans röst som än idag hörs i "Kalle Anka och hans vänner önskar god jul".

Ända fram till 1965 var det Bengt som bjöd på magisk stämning i tv-rutan på julafton, därefter var det journalisten Arne Weise som debuterade som julvärd 1966.

Arne Weise är kanske den som flest förknippar med julvärdsrollen, vilket inte är så konstigt eftersom han axlade uppdraget som julvärd hela 24 gånger. Mellan åren 1972-1974, 1980-1987 samt 1991-2002 var det Arne som tände ljuset innan Kalle Anka.

Arne Weise var SVT:s julvärd i 30 år. Foto: Henrik Montgomery/TT

Efter att Arne Weise tänt sitt sista ljus som julvärd i tv-rutan har han berättat att han saknat tiden som julvärd.

– Det vore kul att komma tillbaka. Men samtidigt ska man inte lära gamla hundar att sitta, sa Arne i en intervju i Aftonbladet 2018, där han även berättade att han haft ett tufft år på grund av sin hälsa.

År 2019 avled Arne Weise, han blev 89 år gammal.

Andra julvärdar mellan 1967 och 1990

De åren mellan 1967 och 1990 som Arne Weise inte hade i uppdrag att vara julvärd i SVT var det dessa profilerna som axlade rollen:

1967 – Lennart Hyland

1968 – Beppe Wolgers

1969 – Anita Lindman och Lasse Holmqvist

1970 – Sven Lindberg

1971 – Bengt Feldreich

1975 – Lars Orup

1976 – Ingemar Glemme

1978-1979 – Jeanette von Heidenstam

1988 – Björne från "Björnes magasin" (Jörgen Lantz) och Robert Gustavsson

1989-1990 – Johan Sandström

Beppe Wolgers, som för många är känd som Pippi Långstrumps pappa, var julvärd i SVT år 1968. Foto: Kent Östlund/TT

Julvärdar efter 2002

Efter 2002 har SVT bytt ut årets julvärd varje år. 2003 var det Lotta Bromé som fick i uppdrag att vara årets julvärd, och 2004 gjorde inredningsprofilen och programledaren Ernst Kirchsteiger debut. Därefter har vi fått se massor av olika kända profiler i tv-rutan på julafton:

2005 – Blossom Taiton

2006 – Ingvar Oldsberg

2007 – Anne Lundberg

2008 – Lasse Kronér

2009 – Lisbeth Åkerman

2010 – André Pops

2011 – Kalle Moraeus

2012 – Sarah Dawn Finer

2013 – Petra Mede

2014 – Henrik Dorsin

2015 – Gina Dirawi

2016 – Sanna Nielsen

2017 – Lotta Lundgren och Erik Haag

2018 – Kattis Ahlström

2019 – Marianne Mörck

2020 – Lars Lerin

2021 – Tareq Taylor

2022 – Babben Larsson

2023 – David Batra

2024 – Mark Levengood

Petra Mede var julvärd i SVT år 2013. Foto: Claudio Bresciani/TT

Hård kritik mot SVT 2017

År 2017, när Lotta Lundgren och Erik Haag debuterade som julvärdar, var även det första året som programmet hade spelats in i förväg och inte livesändes – något som ledde till att många blev upprörda. Flera tittare hotade med att stänga av tv:n på julafton och inte titta, efteråt svarade SVT på kritiken:

– Erik och Lotta var årets mest populära tv-personligheter och jag tänkte: vad kan gå fel. Jag ringde dem och övertalade dem att bli julvärdar men de kunde inte köra live. Jag tänkte äh, det handlar mer om upplevelsen. Men det blev ramaskri, och det var mitt fel, det blev inte bra, sa Eva Beckman, tidigare programbeställare på SVT, i journalisten Fredrik Ralstrands podcast.

År 2018 valde SVT att återigen livesända programmet.

Lotta Lundgren och Erik Haag var SVT:s julvärdar år 2017. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Mark Levengood som julvärd 2024

2024 var det den folkkära tv-profilen Mark Levengood som tog sig an rollen som årets julvärd i SVT. Under sändningen syntes ett barnförbjudet föremål under julgranen – något som visade sig vara en snusdosa.

– Jag tror att kameramannen försökte vinkla så att det där doshelvete inte skulle synas, sa Mark Levengood i en intervju i Expressen.

Mark Levengood, som gjort många stora produktioner och direktsändningar, har tidigare sagt att han inte var särskilt nervös inför det prestigefyllda uppdraget som SVT:s julvärd. Men när han väl satt i fåtöljen i tv-huset kom känslorna.

– I början var det lite pirrigt där. Utan att veta hur mycket det betyder med det där ljuset. Men sedan blev jag glad när jag lyckades tända det och blev sådär "yeah", sa han till TT.

Mark Levengood debuterade som årets julvärd i SVT 2024. Foto: Anders Wiklund/TT

