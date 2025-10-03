Nyheter24
Annons
Nyheter

Anställda på Clas Ohlson hotas med uppsägning

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 21:31
Clas Ohlson.
Personalen på Clas Ohlson ska få lägre ersättning. Foto: Adam Ihse/TT

Clas Ohlsons beslut att slopa provisionssystem har rört upp känslor. Nu svarar de på kritiken.

Wilma Kloo
Wilma Kloo,
Reporter

Clas Ohlson planerar att slopa det provisionssystem som länge varit en del av anställningsvillkoren för hundratals lagerarbetare i Insjön. Istället vill företaget införa en bonusmodell som de själva styr över – utan facklig förhandling.

Förändringen riskerar att sänka lönen med upp till 5 000 kronor i månaden för heltidsanställda.

– Det är fullt förståeligt att det finns en massa känslor och oro i en sån här förändring. Skälet bakom är att vi vill vara kvar i Insjön över tid. Då kan vi inte ha så pass mycket högre kostnader per arbetad timme än motsvarande verksamheter, säger Clas Ohlsons kommunikations- och IR-chef Niklas Carlsson till Aftonbladet.

LÄS MER: Kunderna rusar till Clas Ohlson – efter uppmaningen

Anställda riskeras sägas upp

Den nya modellen ska införas genom att de anställda erbjuds omplacering till samma tjänst, men utan provision. Den som tackar nej riskerar att sägas upp enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

– Det är klart att man måste ha ett anställningsavtal för att man ska jobba kvar. Så är det ju, säger Carlsson.

Fackförbundet Handels planerar att agera mot förändringen.

– Det är en väldigt tråkig situation. Vi vill hitta någon annan form av lösning som inte skulle slå lika hårt mot de anställda, men företaget ville inte möta oss där. Vi har inte avslutat den här frågan, säger Stefan Viknersson, regionalt skyddsombud på Handels.

Samtidigt som Clas Ohlson vill sänka lönerna, visar bolagets senaste bokslut på kraftigt ökade vinster. Rörelsevinsten steg med cirka 37 procent under det senaste kvartalet.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
20:32
Nyheter

Nya kostråd kan rädda 15 miljoner liv om året

Idag
20:08
Nyheter
/ Inrikes

Gunnar Strömmer: Inför hårdare straff mot stalking

Idag
19:56
Nyheter
/ Inrikes

Man död i mc-olycka i Västerås

Idag
19:50
Nyheter
/ Utrikes

Fransk journalist dödad av drönare i Ukraina

Idag
19:31
Nyheter
/ Utrikes

Inte fritt fram för Ryssland trots utebliven dom

Idag
19:29
Nyheter
/ Ekonomi

Kasai-restaurang i konkurs – hade miljonskulder

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons