I januari varje år fylls gymmen av folk som "ska ta nya tag" eller "starta ett nytt liv". Ja, om du har varit på ett gym har du säkert stört dig på att varenda maskin tycks upptagen men så småningom märkt att ju längre in på året blir det allt mer glest med folk. Kanske har du till och med varit en av dem.

Att börja träna kan ena stunden känns enkelt och i nästa som ett stort projekt. Så hur lyckas man egentligen?

Nyheter24 har snackat med hälsocoachen, PT:n och hamburgare-fantasten Isak Melin för att luska ut precis det här. Han menar att ett problem är att de flesta inte tar hjälp.

– Studier visar att 90 procent av de som sätter upp nya mål i början på det nya året ger upp i mitten på februari. En liknelse vore väl att rusta sig för krig men glömma sitt vapen hemma.

Isak har särskilt tre tips för att lyckas hålla nyårslöftet – och uppnå sitt mål.

1. Träna är bra, äta hälsosamt är ännu bättre

Många som ska ta tag i sin hälsa gör det helt utan egen kunskap eller hjälp av någon annans. Av Isak Melins erfarenhet är det inte ovanligt att folk gör en del felprioriteringar baserat på livsmedel de trodde var nyttiga, men som i själva verket bara är "mindre onyttiga".

Givetvis är kombination träning + bra kost den bästa. Men om du någon gång måste prioritera det ena över det andra är det faktiskt inte träningen du ska välja.

– "Abs are made in the kitchen". Kosten är a och o och står för ungefär 70 procent av resultatet. Visst kan man träna hårt och misslyckas med kosten, men man får ännu bättre resultat av att slarva med träningen och istället sköta kosten. Man kommer aldrig få ut de optimala resultaten utan att involvera en balanserad kost.

2. Sänk A L D R I G garden

Det är en sak att säga det, men en helt annan att göra det. Det är svårt att verkligen uppnå sina mål med halva foten inne.

Isak Melin hänvisar till talesättet "när du väl har bestämt dig så är du redan halvvägs i mål" och menar att många har bestämt sig men inte reflekterat över vilka skillnader i deras liv det kommer innebära.

– Eller så har man inte satt upp en målsättning som lockar tillräckligt mycket för att göra det lilla extra. En klassiker är också "jag ska bara ta en" eller "jag tar igen det sen". Vissa klarar inte av att sänka garden ens en gång utan att det ska vara det som får bägaren att rinna över och få en att ge upp, medan vissa har disciplinen till att gå utanför rutinerna när man måste, säger Isak och fortsätter:

– Mitt tips är att aldrig sänka garden. Var hellre tacksam för att du gjorde det som var nödvändigt, trots att det fanns roligare alternativ, än att i efterhand ångra det du aldrig gjorde och var avgörande för att inte tappa motivationen.

3. Det MÅSTE vara kul

Ibland är det riktigt kämpigt att ens gå till gymmet för att kämpa mot sitt mål. Men så ska det inte behöva vara, och till stor del handlar det faktiskt bara om att man har valt fel typ av träning.

– Enligt min erfarenhet genom åren finns det en andel som från första början inte ens vill vara där, men efter påtryck från anhöriga och vänner gått med på att ge det en chans. Det är den största målgruppen som troligtvis kastar in handduken redan efter 1-2 veckor på grund av uttråkning och vilsenhet.

Ett annat problem är enligt Isak Melin att man helt enkelt inte riktigt vet vad man sysslar med eller vill gå på gruppass – som oftast är fullbokade vilket inte är särskilt hållbart i längden. Men man ska heller inte glömma de som drar på alldeles för fort och tungt i början, som kan komma att drabbas av utmattning.

Det ska helt enkelt vara roligt att träna. Välj en typ av träning som är rolig, utmanande, som gör dig motiverad till att gå dit men som ändå får dig att längta lite hem.

4. Planera din träning

För att verkligen nå ditt mål med träningen är det en bra idé att planera upp dina träningspass.

– Jag brukar vanligtvis att man som nybörjare på ett gym börjar med att dela upp kroppen i två delar - överkropp och underkropp. Där emellan vilar man en eller två dagar för att sedan upprepa samma upplägg igen. Efter en vecka kan man successivt börja splittra kroppen ytterligare på mer pass, och gå in mer i detalj kring muskelgrupperna, säger Isak Melin till Nyheter24.

Fyra riktiga dundertips med andra ord!

