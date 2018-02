My var servitris på en restaurang i Karlshamn. Hennes treåriga son Julian var sjuk redan på morgonen när My skulle till jobbet. Men My hade känslan av att hennes chef skulle bli upprörd om hon hade stannat hemma.

Sonen Julian fick vara hemma med Mys pojkvän och hon själv gick till jobbet.

Vid lunchtid ringde pojkvännen och sa att sonen blivit ännu sjukare. Mys pojkvän är inte så van vid att ta hand om barn, så My bestämde sig för att gå hem från jobbet.

Några minuter innan hon kommit hem till sin sjuka son så fick hon ett sms från sin chef.

Han förklarade i sms:et att han jättegärna ville att My ska ta hand om sin son – men att hon inte längre behövde tänka mer på sitt jobb på restaurangen.

”Tack för tiden du har jobbat här”

Han bad henne även att inte försöka komma tillbaka eftersom att han var missnöjd. Men exakt vad han var missnöjd med framgick inte riktigt i hans uppsägning via sms.

– Jag är förbannad, säger My till Nyheter24.

Sonen kommer alltid först

Den enda anledningen som My kan tänka sig att hennes chef blivit missnöjd över, är att hon var tvungen att gå från jobbet den dagen.

– Visst, mitt under lunchrusning. Men sonen kommer alltid först, fortsätter hon till Nyheter24.

Bildkälla: Privat

Men arbetsgivaren menar att det inte var sonens sjukdom som låg bakom det hela. Han säger istället att My inte skött sina arbetsuppgifter och att det är därför hon har fått sparken.

– Hon har inte skött sig, säger han till Nyheter24.

Han bekräftar även att han bett henne att inte komma tillbaka.



– Hon är inte en normal tjej, fortsätter han.

Restaurangen har inget kollektivavtal och My är inte med i facket.

Det låter som en riktig skojare

– Men att genomföra en uppsägning via sms på det sättet tycker inte jag känns professionellt alls. Det låter som en riktig skojare, säger Johan Svensson, chef på Hotell- och restaurangfacket i Malmö.

Han förklarar att eftersom My inte var medlem i facket när själva incidenten inträffade, så kommer de inte kunna erbjuda henne rättslig hjälp.

– Men blir hon fackmedlem snarast, så finns det absolut möjlighet för henne att få rådgivning. Men vi kan inte gå in och företräda henne henne rättsligt, fortsätter Johan Svensson.

Efter händelsen har My fått flera jobberbjudanden och är inte alls ledsen över att hon förlorade jobbet.

– Jag känner mig lättad.

Har du dålig koll på vad du tjänar på att vara med i facket? Här kan du läsa mer om det!

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.