Om du gillar sex och orgasmer är denna korta guide för dig – en sammanställning av fem olika tekniker som kan hjälpa dig få kraftfullare orgasmer.

Något som kan ge mer intensiva orgasmer och som är väldigt enkelt att lägga till som en del av sexakten är att lägga tryck på nedre delen av magen eller blygdbenet (som ibland också kallas för bikinilinjen). Detta tips är något som alla kan få njutning av, men som känns extra skönt för de med en vagina. Det är också något man kan passa på att prova medan man onanerar, då det ger samma effekt oavsett vem som trycker.

2. Håll inte andan

De flesta som har en klitoris och som upplevt orgasmer flera gånger i sitt liv vet att ingen orgasm är den andra lik. När man närmar sig orgasm är det ganska vanligt att man håller andan, både innan och under den. Men orgasmer kan upplevas som mycket starkare om man fokuserar på att andas djupt och sakta – ända fram till klimax.

3. Följ kroppens naturliga klocka

Under de två första dagarna av din menscykel så ökar testosteronnivåerna i kroppen samtidigt som din sexlust ökar, och dina bröst och din klitoris blir extra känsliga. Därför kan det kännas fantastiskt att ha sex under de dagarna. Enligt experter finns det också en större sannolikhet att få starkare och till och med multipla orgasmer under den tiden. Vad gäller penisbärare så tipsar experter om att passa på att ha sex på morgonen, då testosteronnivån i kroppen är som allra högst just då.

4. Dra ut på det

Något som definitivt kan ge starkare orgasmer är att faktiskt dra ut på dem. Genom att stimulera tills du nästan nått orgasm och sedan snabbt sakta ner eller sluta och hållet sluta precis innan du kommer, för att sedan börja stimulera igen, är är ett fantastiskt sätt att få starkare och längre orgasmer. Se bara till att inte vänta för länge mellan avbrottet och den fortsatta stimuleringen.

5. Sätt rytmen själv

Det sista tipset är till för fittbärare. Se till att din partner ligger ovanpå dig i missionärställning, med sitt blygdben mot ditt. Vira sedan dina ben kring din partners lår och börja försiktigt gunga tillsammans. Om din partner har en strap-on eller penis kan du själv trycka dig själv mot dem så att din klitoris samtidigt kommer i kontakt med penis- eller strap-on basen. Gunga sedan sakta tillsammans tills du når klimax. Intimt, underbart och väldigt skönt!

Källor:

Self

Alla våra ligg

Marie Claire

Läs även om 5 saker om sex du säkert inte visste kunde förbättra din hälsa.



Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.