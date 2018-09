Observatorium mystiskt nedlagt – FBI säger ingenting

Det är ett mysterium kring en plötslig nedläggning av ett observatorium i New Mexico. FBI är inblandad, men kommenterar ingenting, vilket kanske känns lite förvirrande?

Det var 6 september som National Solar Observatory Sunspot-anläggningen stängdes på grund av säkerhetsproblem enligt myndigheterna, och alla anställda flyttades – utan någon som helst förklaring, skriver Buzzfeed.

"På grund av en säkerhetsfråga" stängdes alltså de som kallar sig "den främsta anläggningen för solforskning" ned. Enligt Shari Lifson som är talesman för AURA handlar det om en försiktighetsåtgärd.

"Det var vårt beslut att evakuera anläggningen," sa hon. Och det kommer vara stängt tills vidare på grund av "ett pågående säkerhetsproblem".

FBI på plats

Enligt anläggningens hemsida ska de öppna så snart som möjligt, men ingenting händer?

Sheriffen av Otero County, Benny House, berättar för Buzzfeed att ingen säger någonting. "Ingen, varken observatoriet eller FBI, ger oss några detaljer om vad som händer".

– FBI har varit där, men av vilken anledning vet vi inte. De var borta när vi kom dit och vi försökte nå dem men de berättade ingenting för oss, fortsätter han.



Mystiken växer

Något som gör hela nedläggningen ännu mer mystisk är att en officerare sett en "Black Hawk-helikopter" flugit ovanför platsen. Och dessa helikoptrar används endast av militären, skriver Buzzfeed.

Men eftersom det ligger en bas för amerikanska flygvapen i närheten och militären tränar i området är det kanske inte så ovanligt. Men det är just tidpunkten och platsen som är ett konstigt sammanträffande menar Benny House. Spooky?

Så, ingen vet någonting. Eller jo kanske finns det någon som vet, men de säger inget. Och ingångsporten är fortfarande avspärrad, hur mystiskt är inte det?

Avspärrat in till observatoriet New Mexico. Bildkälla: Faksimil Youtube

Kinesiska spioner



Nu gissas det hej vilt på sociala medier om vad som kan ha orsakat den tillfälliga (vem vet?) nedläggningen. Men vågar man läsa allt?

På Reddit och Twitter vimlar det av teorier, allt från kinesiska spioner till utomjordingar. Att de kinesiska spioner har infiltrerat observatoriets antennuppsättning för att övervaka USAs White Sands Missile Range, för elektromagnetisk vapentestning, vilket låter lite obehagligt.

En annan teori är att det har upptäckts något slags utomjordiskt liv, men att regeringen snabbt försökt täcka igen spåren. How creepy is that?

Vad vad som är den faktiska orsaken till nedläggningen vet vi fortfarande inte..

