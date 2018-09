Är dina toalettvanor normala? – så här vet du

Hur många gånger om dagen ska jag bajsa??

Hur många gånger man behöver gå på toa under dagen varierar väldigt mycket från person till person. Vissa personer bajsar en till tre gånger per dag, medan andra bajsar tre gånger varje vecka. Och det är en ganska bra riktlinje att hålla koll på.

Så länge du bajsar minst tre gånger i veckan alternativt som mest 3 gånger per dag, så är du inom ramen för vad som är normalt. Om du bajsar oftare än tre gånger per dag eller mer sällan än tre gånger per vecka så kan det vara värt att kontakta en läkare för att se att allt är som det ska.

Bra riktlinjer att ha i huvudet

Mjölkchoklad till mörk choklad: Färgmässigt är bajs normalt sett brunt till mörkbrun i färgskalan.

Smärtfritt: Det ska inte göra ont att gå på toa. Om du upplever dina toalettbesök som smärtsamma kan det tyda på hemorrojder, analsprickor eller matsmältningsbesvär.

Mjukt till fast: Bajs kan skilja sig en del i konsistensen. Både mjukt och fast bajs är normalt. Men om din avföring är väldigt hård eller väldigt lös så kan det tyda på en obalans.

Hur ska mitt bajs se ut?

Avföring kan variera i färg och form. Genom att se över konsistensen kan man också avgöra om kroppen och matsmältningen är i balans.

1. Mindre, hårda klumpar som är svåra att passera

Typ 1 tyder på förstoppning. Bildkälla: Medical News Today

2. Knöligt, hårt och korvformat

Typ 2 tyder också på förstoppning. Bildkälla: Medical News Today

3. Korvformat, inte knöligt med "sprickor"

Typ 3 tyder på att allt är som det ska. Bildkälla: Medical News Today

4. Lite tunnare form än numer tre, men slätt och mjukt

Typ 4 tyder på att allt är normalt. Bildkälla: Medical News Today

5. Mjuka klumpar som enkelt passerar

Även typ 5 visar på normal matsmältning. Bildkälla: Medical News Today

6. Lösa och porösa klumpar utan tydlig form

Porös och "fluffig" avföring utan riktig form tyder på diarré. Bildkälla: Medical News Today

7. Vattnig konsistens

Vattnig avföring utan någon för tyder också på diarré. Bildkälla: Medical News Today

Bajstyp 3, 4 och 5 tyder på att allt är som det ska! Typ 1 och två tyder däremot på förstoppning medan typ 6 och sju tyder på diarré.

Vilken färg ska mitt bajs vara?

Brunt

Brunt bajs är det allra vanligaste. Nyansen av brun kan variera lite från person till person, och det är också normalt att avföring ibland har lite av en grön nyans.

Svart

Om ditt bajs är svart, och konsistensen liknar kaffesump, så kan det vara ett tecken på en blödning i mag-tarmkanalen. Saker som järntillskott, lakrits, stout kan också göra att ditt bajs blir svart.

Rött

Rött bajs kan, precis som svart bajs, tyda på en blödning i mag-tarmkanalen. Om det är så att du ser små blodfläckar i avföringen så kan det vara så att du har en hemorojd. Har du ont i analöppningen och ser blod på pappret när du torkat dig efter ett toalettbesök så kan det handla om en analspricka.

Har du ätit stora mängder bär eller rödbetor? Eller kanske druckit rödbets- eller tomatjuice? Det kan också göra så att din avföring blir röd. Men ditt bajs bör återgå till sin normala färg efter att maten eller juicen lämnat kroppen.

Orange

Även orange mat kan ändra färgen på bajs. Sötpotatis, morötter och orange squash innehåller höga halter av ämnet betakaroten, som kan synas i avföringen.

Passagehinder i gallgång och vissa mediciner kan också vara orsaker till orangefärgad avföring.

Gult

Om ditt bajs är gulaktigt och upplevs som fettigt tyder det på att din avföring innehåller för mycket fett. Det kan tyda på svår fettupptagning, men också på enzym- eller gallbrist.

Vitt

Är ditt bajs vitt, grått, eller bara väldigt blekt, så kan det tyda på problem med levern eller gallblåsan.

