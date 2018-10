Så länge överlever en spindel i din dammsugare

Ok. Visualisera situationen.

Det är en tisdagskväll och du lever ditt bästa liv. Det har varit en riktigt bra dag. Så bra att du till och med är lite taggad på att städa upp hemma. Du har satt på en spellista från 2014 och skriksjunger till Habits av Tove Lo.

Efter att ha dragit en vända i köket är det dags att dammsuga lite under soffan i vardagsrummet. Du hukar ner för att få in dammsugarhuvudet under soffan. Och det är då du ser den – en levande mardröm. Med sina sex smala, obehagliga ben står den och stirrar tillbaka på dig.

En spindel.

Du funderar på hur den ens har tagit sig in i din lägenhet på fjärde våningen. Du har pulsen i öronen och inser att du måste ta ett blixtsnabbt beslut innan den smiter iväg. På mindre än en sekund har spindeln förflyttats från ditt vardagsrumsgolv till din dammsugarpåse. Free at last tänker du.

Men är så verkligen fallet?

Om det är så att spindeln överlevt den våldsamma färden ända ner till dammsugarpåsen så kan du se fram emot upp till ett halvår med en inneboende hemma hos dig.

Ja, du läste rätt.

Enligt Illustrerad Vetenskap kan en välnärd spindel överleva upp till 200 dagar, motsvarande cirka 6,6 månader i din dammsugare.

Det vill säga om den inte hittar en väg ut.

Den kan du suga på nästa gång du drar fram dammsugaren.

Om du tyckte detta var jobbigt så kan vi lika gärna fortsätta på samma spår. Forskare har nämligen insett att spindlar kan flyga. Japp. Läs om det här.

