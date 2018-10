Ny lag i Grekland ska begränsa överviktiga turister

Tzatziki, folkmusik, kristallklart hav och vita husknutar – bara några av alla fantastiska saker som Grekland symboliserar. Att rida på en åsna kan många också tycka verka lockande, men nu begränsar landet möjligheterna att göra det.

En sällsynt lag kommer att träda i kraft i Grekland. Landet ska nämligen förbjuda överviktiga personer att rida på åsnor på kärleksön Santorini. Mer specifikt förbjuder man dem som väger över 100 kg att rida på åsnor, skriver The Daily Telegraph.

Åsnorna lider

Det är främst i Santorinis huvudstad Fira som aktiviteten är som mest populär. I backen som åsnorna går i är underlaget hårt och ojämt.



Beslutet att sätta en viktgräns har man tagit efter att bland annat djurrättsorganisationer uppmanat till åsnornas dåliga välmående. I takt med att åsnorna arbetar långa dagar och varje dag i veckan under högsäsongen blir de allt sämre. Öppna sår och stress är bara några av sakerna som åsnorna lider av menar djurrättsgruppena. Och faktum är att det bara skulle ta 30 minuter för en person att gå upp eller ner för backen, och endast två minuter med linbana.

Under den varma sommaren har "Stop Animal Abuse of Donkeys and Horses in Santorini" samlat in över 108 000 signaturer där de värnar om att INTE rida på djuren.

På sin hemsida skriver de bland annat:

"Åsnorna är tvungna att stå att stå i solen med sina huvuden vid sidan av vägen och allt de gör är att gå upp och ner, upp och ner och bära människor som är för lata för att bara gå eller ta linbana. Så om du någonsin åker till Santorini - eller någon annan plats som erbjuder att rida på djur såsom åsnor eller elefanter – snälla, snälla, stöd inte denna tanklösa och onödiga djurtortyr."

Åsnorna på Santorini klarar inte av att bära för tunga människor. Bildkälla: Pixabay

Turismen har ökat markant

På senare år har turismen ökat markant och i år har 32 miljoner från världens alla hörn har besökt Grekland, vilket är en ökning med 4,6 miljoner från förra året. Och det är faktiskt Santorini som toppar listorna enligt mätningarna.

Miljöaktivisten Nikos Chrysogelos är orolig över den ökade turismen.

– Vi kan inte fortsätta ta emot fler och fler turister. Vi kan inte ha små öar med små samhällen som tar emot 1 miljon turister under några månader, sa han till The Guardian i somras.

