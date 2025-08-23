Hon har blivit omskriven som en av Sveriges värsta bedragare och spenderat åtta år i skräckfängelset Kality i Etiopien. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor om Ingela Jansson.

Ingela Jansson ålder – hur gammal är hon?

Ingela Jansson är född år 1980. Det innebär att hon, under 2026, kommer att fylla 46 år.

Ingela Jansson familj – växte hon upp i Mariestad?

Ingela Jansson växte upp i Mariestad i Västergötland med en mamma som var hemmafru och en pappa som var bilhandlare.

I en intervju med SvD har hon berättat om hur pappan, under uppväxten, hade ett lynnigt humör och att hon under tonåren kontaktade socialtjänsten för att hon ville placeras i familjehem.

– Det tog lång tid innan jag ens orkade beställa ut min journal från socialtjänsten, och det var otroligt tufft att läsa. Jag hade börjat sätta ord på det som format mig och min barndom. Men när jag sedan fick se det svart på vitt var det mycket värre än jag kunnat minnas, har hon sagt till tidningen.

Dömdes Ingela Jansson för bedrägeri?

Under mitten av 00-talet, när Ingela Jansson var i 20-årsåldern, lurade hon till sig miljonbelopp, i form av varor och tjänster, från företag, myndigheter och privatpersoner. De senare var både främlingar och personer som fanns i hennes närhet, enligt Expressen.

Hennes brott kopplades till ett grovt kriminellt nätverk som hon kommit i kontakt med genom en bilförsäljning.

Foto: Alexandra Bengtsson/SvD/TT

Under våren 2005 dömdes Jansson, i Göteborgs tingsrätt, för grovt bedrägeri, oredligt förfarande och grov förskingring. Straffpåföljden blev skyddstillsyn sedan hon vittnat mot nätverket. Därutöver blev hon skyldig att betala skadestånd på över en miljon kronor.

I slutet av 2006 väckte man åtal mot Jansson, som i media beskrevs som en av Sveriges värsta bedragerskor, igen – då för flera grova bedrägerier och bedrägeriförsök. Men hon hann inte få sin dom. Jansson, som släppts från häktet i samband med en rättspsykiatrisk undersökning i december, flydde nämligen till Etiopien i början av 2007.

När Stockholms tingsrätt meddelade domen, i mars 2007, var Jansson alltså på flykt. Detta ledde till att Svea hovrätt senare rev upp domen, sedan det inte är tillåtet enligt svensk lag att ha en rättegång där den åtalade inte är närvarande.

Flydde Ingela Jansson till Etiopien med dottern Michelle?

Med sig på flykten till Etiopien, som inte har utlämningsavtal med Sverige, hade Ingela Jansson sin dåvarande pojkvän och hennes äldsta dotter Michelle.

– Jag tänkte att i Afrika, där är jag trygg. Jag tänkte att nu ska allting bli bra, säger hon i en ny dokumentärserie på SVT.



Väl på plats i huvudstaden Addis Abeba började paret försörja sig genom att hyra ut en grävmaskin. Men snart börjar de ägna sig åt bedrägerier i stället – något som senare resulterar i ett långt fängelsestraff.

Foto: SVT

Hur länge satt Ingela Jansson i Kalityfängelset i Etiopien?

Ingela Jansson döms nämligen till 55 års fängelse i Etiopien. Straffet skulle hon avtjäna i det ökända Kalityfängelset.

– Jag tänker att mitt liv är över. Jag förstår inte heller hur illa det kommer att bli sen, har hon sagt om straffet i SVT-dokumentären.

Efter åtta år i fängelset benådades Jansson av hälsoskäl år 2018 – detta bara några dagar efter att åtalet mot henne, gällande miljonbedrägerierna i Sverige, lagts ner, enligt Expressen.

Portades Ingela Jansson från pappans begravning?

Den 9 februari 2018 landade Ingela Jansson på svensk mark igen. På Arlanda flygplats fanns emellertid inga familjemedlemmar för att välkomna henne hem.

Samma år berättade hon, i P1-dokumentären "Storbedragerskan – människan bakom löpsedlarna", om hur familjen tagit avstånd från henne.

– Jag har inte någon familj att luta mig mot, jag har inte en mamma eller pappa eller syrra som säger "men du ta det lugnt och vila ett år". Jag måste fixa det här själv, sa hon då.

Foto: Brand New Content/SVT

Samtidigt uppgav hon att hon stoppats från sin pappas begravning sedan de haft en konflikt kort innan hans död.

– Det var allas pappa, men det var inte min pappa längre som hade dött. Alla var samlade utom jag. Allting löstes upp den dagen som han gick bort. Hela familjen hade splittrats.

Ingela Jansson i dag – vad jobbar hon med?

Sedan Ingela Jansson återvände till Sverige har hon, enligt SVT, inte förekommit i några polisanmälningar, förundersökningar, åtal eller domar.

I dag arbetar hon som skolkurator.

– Det här är det bästa jag har gjort. Jag älskar mitt jobb. Det kan såklart vara känslomässigt svårt, till exempel att se barn som far illa. Men man får försöka lära sig att hantera det, har hon sagt till tidningen Socionomen.

Har Ingela Jansson fler barn?

Utöver den tidigare nämnda dottern Michelle har Ingela Jansson också ytterligare en dotter vid namn Amanda, enligt SvD.

Har Ingela Jansson skrivit några böcker?

År 2020 släppte Ingela Jansson boken "Mina åtta år i Kality" tillsammans med journalisten Lena Lindehag.

– Jag är väldigt tacksam att hon kände tillit för mig och ville dela med sig av sin berättelse, har Lindehag sagt till tidningen Journalisten.

Medverkar Ingela Jansson i "Bildhandlarens dotter" på SVT?

Den 24 augusti 2025 släpps dokumentärserien "Bilhandlarens dotter" på SVT Play. Serien, som består av sex avsnitt, skildrar Ingela Janssons brott och liv.

"Vad får en ung kvinna att glida så djupt in i kriminalitet att hon till slut hamnar i ett av världens värsta fängelser? När Ingela Janson är 26 år gammal flyr hon från ett fängelsestraff i Sverige, efter att ha dömts för ett antal grova bedrägerier. Hon tar sikte mot Etiopien, med drömmar om ett annat liv. Följ berättelsen om Ingela som tappade omgivningens och samhällets förtroende. Förtjänar alla en andra chans?", skriver SVT om serien.

Foto: Brand New Content/SVT

Jansson medverkar själv i dokumentärserien, men också två av hennes offer, vilka har svårt att tro att den dömda bedragerskan förändrats. Detta bemöter Jansson i en intervju med Expressen: