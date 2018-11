5 saker du inte ska stoppa i dig om du har svårt att sova

Att vakna upp efter för få timmars sömn kan verkligen vara extremt jobbigt, speciellt nu under vinterhalvåret när det är kolsvart på morgonen.

Ibland kan det vara så att man stannat uppe sent in på natten av egen vilja. Men ibland sover man dåligt utan att veta varför. Det är flera faktorer som påverkar vår sömn, bland annat stress. Även vad vi stoppar i oss under dagen påverkar sömnen mer än vad man kanske tror.

Här listar vi fem saker som påverkar din sömn negativt.

Kaffe

På morgonkvisten dricker vi gärna kaffe för att bli piggare, inte bara för att det är gott. Och det är sanningen bakom kaffet – vi blir piggare. Just av den anledningen sover vi sämre om vi dricker det senare på kvällen.

Koffeinet som finns i kaffe gör nämligen att produktionen av kroppens sömnhormon melatonin försenas. Det kan även blockera sömnmolekylen adenosin upp till sex timmar.

Dave Gibson, som är sömnexpert, menar att det är bra om man begränsar sitt dagliga kaffeintag.

– Sätt ett "utegångsförbud" för koffein efter lunchtid. Drick högst två koppar per dag, säger han till Independent.

Kryddstark mat

Att toppa maten med lite extra kryddor kan ibland vara pricken över i:t. Men det inte bli för mycket.

För stark mat kan nämligen medföra förhöjd kroppstemperatur och halsbränna. Det är något som inte gynnar den som vill ha en god natts sömn.

Alkohol

De flesta av oss konsumerar alkohol på kvällstid och det är lätt hänt att det kanske blir ett glas för mycket ibland. Några av oss sover som en stock efter en utekväll, andra inte.

Hur det än känns som du sover påverkar alltid alkohol vår sömn. Det är den viktiga REM-sömnen som störs.

– Alkohol påverkar negativt balansen i vår REM-sömn, vilket är den djupa sömnen där vårt korttidsminne bearbetas - särskilt under andra halvan av natten. Det betyder att vi är mer benägna att få störd sömn under denna period, säger sömnexperten Gibson till Independent.

Rött kött

Även om en del tycker att en blodig köttbit kan vara gott till middagen bör man undvika det, iallafall om man äter middag sent på kvällen. Rött kött som lamm-, gris- och nötkött är svårt för magen att smälta, och du kommer att sova sämre eftersom kroppen måste jobba hårt för att smälta det.

Socker

Hur gott det än är att äta smågodis, choklad, bakverk och glass på kvällen, bör du helst inte göra det om du vill sova gott under natten. Socker ger oss nämligen en omedelbar energiökning, något som är det sista vi vill ha när vi ska sova.

