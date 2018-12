6 sjukaste naglarna du inte får missa

Nagelkonst har under en längre tid blivit mer och mer kreativ, och samtidigt mer och mer galen. Kanske mest galen. Många nagelkonstnärer har verkligen tänkt utanför boxen när det kommer till deras kreationer.

Döda djur

Ja, om några naglar väcker diskussioner och höjer många ögonbryn så är är det när man använder riktiga djur. Folk stängde till och med in levande myror i sina naglar, läs mer om det här. Vad tycker du om att man använder spindlar, ormskinn, sjöhästar och skorpioner?

Nappflaskor

Att suga på tummen är en sak, men att faktiskt göra nappflaskor med riktig mjölk i är en annan. Men vissa föredrar funktion före skönhet. En annan har gjort naglar som ska föreställa ko-spenar, och även de hade riktig mjölk i sig. Läs om de här. Skulle du kunna tänka dig ha nappflasksnaglar?

Kardashian-naglar

Gillar du realityshowen Keeping up with the Kardashian? Ja, de här personerna göra det I alla fall. Så pass mycket att de gjort 3D figurer av både Kim Kardashians rumpa, och en figur av hennes lillasyster Kylie Kardashian, när hon var gravid.

Rivjärn

Varför slösa pengar på att köpa dig endast ett rivjärn, när du bara kan sätta det på naglarna och ha tio stycken? Nu är det alltså möjligt att riva ost var du än befinner dig! Så praktiskt! Eller?

Bajs

Vissa växer aldrig ur kiss och bajs åldern. Kan du tänka dig komma till jobbet i de här naglarna? Vad skulle dina kollegor säga?

Toalettborste

Vad föredrar du, att ha rena naglar eller ren toalett? Den här personen verkar i alla fall prioritera toalettens renlighet lite högre än naglarnas. Så varför inte sätta toalettborstar på varenda finger! Supersmart!

Elena Shilenkova från Ryssland slog vad med sin kompis om att hennes naglar skulle bli extremt långa. Idag, fyra år efter vadslagningen, är de över 10 centimeter. Hon kallar naglarna för sina "små bebisar" och anpassar sitt liv efter dem. Läs mer om det här.