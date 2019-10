Att få orgasm är ju skönt och härligt, men visste du att det finns andra sätt att uppleva det förutom vid sex och onani? Nyheter24 har listat fem, lite udda sätt, att uppleva den kanske bästa känslan som finns!

1. Viska

Vissa tänder rejält på när en annan person viskar i ens öra. Tydligen kan man känna lite pirr runt de intimare delarna av kroppen och i extrema fall så kan vissa personer få orgasm av att höra en annans röst viska till en, enligt The Telegraph.

Viskningar kan utlösa orgasmer, för vissa. Bildkälla: Pixabay

2. Djupa andetag

Tantrasex har blivit riktigt populär under de senaste åren. Denna spirituella upplevelse accelererar dina orgasmer till oanade höjder. En viktig del inom tantra är just hur du andas och vissa personer anser att det är själva höjdpunkten under sexet.

Ett par menade på att de skulle kunna njuta av 18 timmars orgasmer med bara djupa andetag, enligt Huffpost.

3. Förlossning

Ja, det är sant. Flera barnmorskor var med i en undersökning, som hade varit med i över 200 000 födslar, och upptäckte att det förekom 668 orgasmer under själva förlossningen. Nio av dem fick fullständiga orgasmer.

Detta beror på att barnet kommer ut vid de intima delarna som ofta stimuleras vid orgasm, enligt Medical Daily.

Flera kvinnor har upplevt orgasm under förlossning. Bildkälla: Pixabay

4. Träning

Forskare vid Indiana university upptäckte att kvinnor som tränade allt från yoga, simning till styrketräning kan få orgasm. Deltagarna i studien hävdade att de kunde beordra fram orgasm. 44 procent av kvinnorna sa att de hade upplevt orgasm minst elva gånger under träning, enligt Medical Daily.

5. Navel-stimulation

Naverlorgasm är en grej tydligen. Det är inte vetenskapligt bevisat, men flera kvinnor hävdar att de kan komma av att få sin navel stimulerad. Detta beror på att man kan träffa en nerv som faktiskt förbinder livmoderhalsen och hjärnan via magen, enligt Elite Daily.