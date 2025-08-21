Nyheter24
Bostad

Drömhuset ingen vill ha – historiska fyrhuset till salu igen

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 09:30
En utsikt över en klippkant på Gotland och en bild på fyrhuset i Hallshuk.
Den gamla fyren i Hallshuk är till salu. Foto: Bjurfors

Drömmer du om att bo på en klippkant med 220 graders havsutsikt? Då ska du spana in det här gotländska fyrhuset.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Bostad, Gotland

Fem mil norr om Visby, på Gotlands nordligaste spets i Hallshuk, ligger den gamla fyrvaktarbostaden som nu är till salu.

Fyrhuset på Hallshuk. Foto: Bjurfors
Fyrhuset på Hallshuk. Foto: Bjurfors
Foto: Bjurfors
Foto: Bjurfors

Fyrhus på Gotland till salu

Huset byggdes 1891, och ligger på en klippkant 35 meter över havet med 220 graders havsutsikt. Det är beläget i naturreservatet Hall-Hangvar med en tomt om 4 540 kvadratmeter.   

– Vill man ha lugn och ro i själen är det verkligen rätt plats att vara på. Alla årstider och alla väderlekar är magiska om man är där. Det går inte att bygga ett hus i ett sådant läge på Gotland idag, säger mäklaren Peter Tumegård, på Bjurfors. 

Foto: Bjurfors
Foto: Bjurfors
Foto: Bjurfors
Foto: Bjurfors

Legat ute till försäljning tidigare

Fyren på Hallshuk såldes av statliga Fortifikationsverket på auktion 2009, och har varit i samma familjs ägo sedan dess. 

Huset är två våningar, har en boarea på 67 kvadratmeter och renoverades i samband med ägarbytet.

De senaste åren har bostaden legat ute i lite olika omgångar, från början för 18 miljoner kronor. Sedan i våras är den återigen till salu. Prislappen nu? 9 975 000 kronor. 

– Huset blev inte sålt då, men nu är det nere på ett värde som är mer realistiskt, säger Peter Tumegård.

Foto: Bjurfors
Foto: Bjurfors
Foto: Bjurfors
Foto: Bjurfors

