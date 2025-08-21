Drömhuset ingen vill ha – historiska fyrhuset till salu igen

Drömmer du om att bo på en klippkant med 220 graders havsutsikt? Då ska du spana in det här gotländska fyrhuset.

Fem mil norr om Visby, på Gotlands nordligaste spets i Hallshuk, ligger den gamla fyrvaktarbostaden som nu är till salu.

Fyrhuset på Hallshuk. Foto: Bjurfors

Foto: Bjurfors

Fyrhus på Gotland till salu

Annons

Huset byggdes 1891, och ligger på en klippkant 35 meter över havet med 220 graders havsutsikt. Det är beläget i naturreservatet Hall-Hangvar med en tomt om 4 540 kvadratmeter.

– Vill man ha lugn och ro i själen är det verkligen rätt plats att vara på. Alla årstider och alla väderlekar är magiska om man är där. Det går inte att bygga ett hus i ett sådant läge på Gotland idag, säger mäklaren Peter Tumegård, på Bjurfors.

Foto: Bjurfors

Foto: Bjurfors

Annons

Legat ute till försäljning tidigare

Fyren på Hallshuk såldes av statliga Fortifikationsverket på auktion 2009, och har varit i samma familjs ägo sedan dess.

Huset är två våningar, har en boarea på 67 kvadratmeter och renoverades i samband med ägarbytet.

De senaste åren har bostaden legat ute i lite olika omgångar, från början för 18 miljoner kronor. Sedan i våras är den återigen till salu. Prislappen nu? 9 975 000 kronor.

– Huset blev inte sålt då, men nu är det nere på ett värde som är mer realistiskt, säger Peter Tumegård.

Foto: Bjurfors