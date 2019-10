En spindel i hemmet har nog de flesta av oss stött på någon gång. Det är främst husspindlar som gillar att bo hos oss och de kan se ganska läskiga ut med sina 6-7 centimeter i benspann – men de är tack och lov helt ofarliga.

Husspindlarna gillar att bo fuktigt. Om du har spindlar hemma är det därför vanligast att de bor i din källare, i badrummet, på vinden eller i något kallt skafferi.

Extra många spindlar just nu

Har du lagt märke till särskilt många spindlar hemma just den här årstiden? Det beror på att spindlarna visar sig mer under hösten – fastän det finns fler spindlar under sommaren.

– Det är många som ringer in till oss om husspindlar just nu. Anledningen till att vi ser fler av dem i hemmen är för att hanarna är ute och vandrar för att hitta en hona att para sig med, säger Axel Berglund, djurvårdare på Skansen-akvariet.

Det är vanligt att se husspindlar hemma under hösten eftersom de är på jakt efter en hona att para sig med. Bildkälla: Wikimedia commons/Ein Andersson

Så håller du spindlarna borta

Husspindlarna är alltså helt ofarliga – men vissa av oss kanske tycker att det känns ofräscht eller läskigt att ha dem krypandes hemma hos oss.

– Bästa tipset för att hålla spindlar borta är att ha det ordentligt städat hemma. Spindlarna gillar att bo i hörn, i bokhyllor och under byråer. Skymda små skrymslen helt enkelt. Om du ser ett spindelnät kan du ta bort det så de inte har någonstans att bo, säger Axel Berglund.

Så om du ser extra många spindlar hemma just nu behöver du alltså inte oroa dig. De är bara ute på jakt efter en partner och är helt ofarliga. Om du ändå störs av dem är det bara att städa lite mer än vanligt!