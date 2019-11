Greta Thunbergs intensiva kamp för klimatet fortsätter – och många ställer sig som bekant bakom 16-åringens budskap.

Men kritikerna syns och hörs också allt oftare.

Kände programledaren

59-årige Jeremy Clarkson hånar Greta Thunberg – igen. Bildkälla: Vianney Le Caer/TT

Jeremy Clarkson är en av Storbritanniens största tv-stjärnor och programledare, samt en av Thunbergs kritiker.

59-åringen har tidigare under hösten gått till hårt angrepp mot 16-åringen, efter det tal som klimataktivisten höll under FN:s klimattoppmöte i New York.

"Det här är helt fel. Jag borde inte vara här. Jag borde vara i skolan på andra sidan havet. Ändå kommer ni till oss unga personer och ber om hopp. Hur vågar ni?!", sa hon inför världsledarna då.

Clarkson kallade 16-åringen för en "bortskämd snorunge" i sin kolumn i brittiska tidningen The Sun, något som Nyheter24 tidigare skrivit om.

Och nu har programledaren valt att ge sig på Thunberg igen.



Fick problem med jetbåt

59-åringen befinner sig i sydöstra Asien för att filma ett stort båtrace som ska gå från Kambodja till Vietnam.

I samband med detta säger sig Clarkson ha accepterat den globala uppvärmningen som ett faktum – för första gången.

Filmteamets jetbåtars framfart hindrades nämligen av en sjö som drabbats av vattenbrist.

Clarkson beskriver det hela som "otroligt frustrerande" för Sunday Times, och menar att den här demonstrationen av global uppvärmning är "genuint alarmerande".

Hånet mot 16-åringen

Jeremy Clarkson har tidigare kallat 16-åringen för en "bortskämd snorunge". Bildkälla: Eduardo Munoz Alvarez/TT

Men ännu är han inte någon övertygad miljöaktivist.

– Jag skyller inte på mänskligheten för det här, det låter vi Greta Thunberg göra, säger 59-åringen.

Clarkson fortsätter med att påstå att 16-åringen inte har några lösningar på klimatkrisen.

– "Ooh vi kommer alla att dö". Visst, otroligt. Gå tillbaka till skolan nu, säger programledaren enligt The Guardian.

