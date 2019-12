Greta Thunberg har precis avslutat sin returresa hem över Atlanten med katamaranen La Vagabonde. Totalt blev det nästan tre veckor ute till havs innan de anlände.



Efter nästan tre veckor till havs kom Greta Thunberg med besättning äntligen i land till Portugal 2 december.

När båten hade lagt till i hamn steg Thunberg av båten och möttes av jubel, musik och applåder från de som tagit sig till hamnen.

Nu har Sailing LaVagabonde lagt upp en video i ett Facebook-inlägg där Greta Thunberg minst sagt släpper loss till låten Satisfaction med Otis Redding.

Under videon skriver de att de önskar Greta Thunberg all lycka till på sin resa till Madrid och klimattoppmötet COP25. De skriver även att de inte kommer att kunna delta i mötet utan ska fortsätta sin segling vidare. Inlägget avslutas med "Go get ‘em girl!"

När låten går på i högtalarna brister Greta Thunberg och Svante Thunberg plötsligt ut i en spontandans. De båda gick lös i en galen dans i några minuter. Sedan gick de plötsligt tillbaka till att laga mat, som om ingenting hade hänt, skriver Nikki Henderson i ett inlägg på Facebook.



Riley Whitelum hade precis vaknat ur sin tupplur och bevittnade sömndrucket hela incidenten. Det hela resulterade i mycket skratt och skoj, skriver Henderson.



Vill du göra Greta–dansen hemma? Stå still på samma ställe, skaka eller svaja med armarna, stampa med fötterna och titta uppåt.

LÄS MER: Greta Thunbergs spontandans på båten: "Allt blir mer och mer konstigt ombord"