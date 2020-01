Misstänkta dubbelmordet i Vallentuna – här är allt vi vet

Under onsdagskvällen hittades två personer döda i en villa i Vallentuna, strax utanför Stockholm.

Polisen misstänker att brott begåtts och utreder dödsfallen som ett dubbelmord, ingen i nuläget är gripen.



"Polisen har inlett en förundersökning gällande mord"

16 januari:



Per Fahlström, presstalesperson vid Stockholmspolisen, bekräftar att man vid sex-tiden under onsdagskvällen fick in ett samtal av en person som efterlyste sin vän, som senare visade sig vara död.

– En inringare uppgav att denne var orolig för sin vän. När polisen åkte till adressen anträffades två personer avlidna i villan.

Han fortsätter med att polisen utreder dödsfallen som mord.

– Omständigheterna kring dödsfallen är sådana att polisen har inlett en förundersökning gällande mord, säger Fahlström.



Bostaden. Bildkälla: Christine Olsson/TT

Fallet utreds som en särskild händelse

Polisen kommunicerar ut att fallet utreds som en särskild händelse. Brottsplatsen har spärrats av och den tekniska undersökningen inleddes under natten till torsdag.



Bildkälla: Christine Olsson/TT

SVT rapporterar att man har uppgifter att polisen jagar en en misstänkt gärningsperson. Något som polisen inte vill kommentera.



Kan handla om rånmord

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det misstänkta dubbelmordet i Vallentuna handla om ett rånmord.

En av de avlidna personerna ska ha gjort en stor affär som resulterat i stora pengar, något som utreds som ett motiv för morden.

Aftonbladets källa säger att det mesta tyder på att ett rånmord begåtts och att personerna ska ha skjutits till döds. Polisen ska även ha hittat vapen inne i villan.

