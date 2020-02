Victor Crone, 28, tävlar i den fjärde deltävlingen av Melodifestivalen som går av stapeln den 22 februari i Malmö.

Känner du igen namnet? Ja, det är inte alls så konstigt. Han tävlade nämligen med bidraget "Storm" i Eurovision Song Contest så sent som förra året, fast då för Estland. Nu vill Crone vinna det svenska folkets hjärtan.

Har du inte riktigt pejl på honom? Här listar Nyheter24 allt du behöver och kanske inte visste om Victor Crone!

Victor Crone ställer upp i Mello 2020. Bildkälla: Instagram/@victorcrone

Har bakgrund som hockeyspelare

Något som få kanske vet är att Crone faktiskt har en bakgrund som hockeyspelare. Som junior lirade han IFK Österåker innan han provade på hockey i division fyra med IK Waxholm.

Crone gjorde sin sista säsong 2014 och då noterades han för sju poäng på fyra matcher. Inte alls så pjåkigt! Men nog är det allt musik han ska pyssla med?

Gick under namnet "Vic Heart"

De flesta känner till Victor under han fullständiga namn alltså Victor Crone. Men det många inte vet är att han använde sig av artistnamnet "Vic Heart" back in the day.

Började med musik som ung

Redan som 14-åring började Crone att spela gitarr och skriva låtar. Några år senare, när han var 18, åkte han över till USA och fortsatte låtskrivandet i Los Angeles och Nashville, skriver United Stage.

Victor Crone och Katerine Duska. Bildkälla: Instagram/@victorcrone

Deltog i en rolig challange under Eurovision Song Contest

Under ESC ägnade sig Victor Crone inte bara till att sjunga och framträda. Nej du, han utförde även en oerhört rolig challenge tillsammans med deltagare och kändisar från andra delar av världen.

Utmaningen kallas för #doublechinchallenge och scrollar man igenom Crones instagram så deltog han flitigt i den utmaningen.