Ny studie: Plastpåsar inte sämre för klimatet än andra påsar

Den 1 maj kommer en plastskatt att införas på tre kronor plus moms på 75 öre per plastpåse. Det kommer även införas en skatt på frukt- och grönsakspåsar på 30 öre per påse.

Detta kommer att innebära att plastbärkassarna kommer att kosta runt 6-7 kronor. Det är tänkt att skatten långsiktigt ska ge statskassan 2,9 miljarder kronor om året.

DEN BÄSTA PÅSEN ÄR DEN DU REDAN HAR HEMMA

Men i en ny svensk studie har man kommit fram till att det inte går att bestämma om plastpåsar är sämre för klimatet än andra påsar, skriver Expressen.

Tomas Ekvall är forskare och livscykelanalysspecialist. Han är en av författarna till studien. Han säger att det inte går att svara på vilken som är bäst för klimatet och miljön.

– Nej, det beror på vilket slags miljöpåverkan man vill mäta. Rent generellt är den bästa påsen den du redan har hemma, förklarar Tomas Ekvall.

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag av FN har undersökt hur stor miljöpåverkan olika påsar har.

PLASTPÅSAR – BRA UR VISSA SYNVINKLAR

Plastpåsen är bra ur vissa synvinklar, exempelvis om man ser på klimatavtryck, försurning, övergödning och vatten- och landanvändning.



PLASTPÅSAR – DÅLIGA UR VISSA SYNVINKLAR

De synvinklar där plastkassen är mindre bra är exempelvis miljöpåverkan i form av mikroplaster och nedskräpning på land och i vatten. Där är plastkassen ett dåligt alternativ enligt studien.

BOMULLSPÅSAR MÅSTE ANVÄNDAS OFTA

I rapporten stod det också att bomullspåsar, eller så kallade tygpåsar måste användas 50-150 gånger för att de ska ha lägre klimatavtryck än bärkassarna av plast.