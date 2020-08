Inte ens Harvard-studenter kan lösa denna gåta – kan du?

Det finns svåra gåtor, och så finns det... svåra gåtor.

För dig som är en född problemlösare kan denna fråga vara en riktig dröm för dig. Den är nämligen känd för att vara så pass klurig att inte ens de smartaste Harvard-studenterna kan lösa den.

På originalspråket engelska lyder den:

I turn polar bears white

and I will make you cry.

I make guys have to pee

and girls comb their hair.

I make celebrities look stupid

and normal people look like celebrities.

I turn pancakes brown

and make your champagne bubble.

If you squeeze me, I'll pop.

If you look at me, you'll pop.

Can you guess the riddle?

Och för dig som vill läsa på svenska:

Jag gör isbjörnar vita

och jag kan få dig att gråta.

Jag får killar att behöva kissa

och tjejer att borsta deras hår.

Jag får kändisar att se dumma ut

och normala människor att se ut som kändisar.

Jag gör pannkakor bruna

och får din champagne att bubbla.

Om du klämmer på mig, så smäller jag.

Om du tittar på mig, så smäller du.

Kan du lösa gåtan?



Inte jättelätt. Många menar att det är press som är svaret (engelska: pressure). Men det förklarar fortfarande inte vad som gör isbjörnar vita och pannkakor bruna.

Vill du ha svaret?

Det är faktiskt ganska anti-klimax. Svaret på gåtan är helt enkelt "nej", eftersom att frågan endast lyder "kan du lösa gåtan?"