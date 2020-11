Inte första gången hon gör historia

Kamala Harris, 56, kommer göra historia i januari när hon blir USA:s första kvinnliga, svarta, asiat-amerikanska vicepresident. Men det är inte första gången hon gör något historiskt.

Hon har den första kvinnliga allmänna åklagaren i San Fransisco, den första kvinnliga justitieministern i Kalifornien och den första amerikanen med indisk bakgrund i senaten, enligt The Guardian.

Harris har berättat på sin Instagram att hennes mamma brukade påminna henne om ett visst budskap.

"Även om du kommer vara först med att göra många saker, se till att du inte blir sist."

"Även om jag är den första kvinnan i denna roll, kommer jag inte vara den sista", sa Harris under sitt senaste tal. Bildkälla: Andrew Harnik/TT.

Mamma från Indien och pappa från Jamaica

Harris mamma Shyamala Gopalan flyttade från Indien till Kalifornien i USA, för att studera på universitetet Berkley, när hon var 19 år gammal. Hon arbetade sedan som forskare inom bröstcancer.

Hon träffade Kamalas pappa Donald J. Harris på Berkley, där de båda studerade, när de marcherade för mänskliga rättigheter på 60-talet, berättade Harris i sitt tal när hon accepterade sin nominering för vicepresidentposten.

– De förälskade sig i varandra i det där amerikanska sättet, berättade hon.

I talet berättade Kamala att hennes mamma lärde henne och systern att vara stolta över sitt ursprung och uppmanade dem att se världen bortom dem själva.

Hennes tre år yngre syster heter Maya Harris och arbetar som jurist.

"Jag röstar för människor som min mamma, Shyamala, som lärde mig och min syster att om du ser ett problem, klaga inte: gör något åt det" skrev Harris på sin Instagram. Bildkälla: Instagram.

Politiker, jurist och författare

Harris har en juristexamen efter att ha studerat statsvetenskap och ekonomi på Howard University. Därefter arbetade hon som biträdande distriktsadvokat i Oakland, Kalifornien, och blev välkänd som tuff och orädd. Hon arbetade mycket med gängkriminalitet, droghandel och sexuella övergrepp.

Hon blev sedan vald till justitieminister i Kalifornien och var den första kvinnan och första afroamerikanska personen på den posten. 2015 kandiderade hon för en plats i senaten. I hennes kampanj var hennes hjärtefrågor reformer för invandring, straffsrättsliga åtgärder, höjd minimilön och skydd för kvinnors reproduktionsrättigheter, enligt Britannica.

Hon har skrivit böckerna Smart on Crime (2009), Superheroes are Everywhere (2019) och The Truths We Hold: An American Journey (2019).

Harris har arbetat både som advokat och justitieminister. Bildkälla: Stella Pictures.

Var en av Joe Bidens största motståndare

Med tanke på att Harris och Joe Biden idag är ett sammansvetsat team är det svårt att tro att Harris en gång i tiden, enligt ABC News, var en av Bidens största motståndare. Faktum är att de så sent som förra året var rivaler. I det Demokratiska partiets primärval debatterade de nämligen mot varandra, och diskussionen blev hektisk.

En av de mest omtalade debatterna mellan Harris och Biden var när de diskuterade "Bussning" av elever. En känslosam och hätsk debatt om mänskliga rättigheter och rasism.

Kamala Harris och Joe Biden i debatt mot varandra. Bildkälla: Youtube/NBC News.

Politiska åsikter

Covid-19: Kamala Harris har fördömt Donald Trumps hantering av coronaviruset och har vid upprepade tillfällen vädjat till makthavare att lyssna på forskare och experter. Hon förespråkar att bära munskydd och när det kommer till ett eventuellt vaccin mot viruset har hon sagt att hon skulle kräva trovärdiga källor om säkerheten, då hon inte enbart skulle lita på Trump.

Rasism och polisbrutalitet: Kamala Harris och Joe Biden vill förbjuda poliser från att bryta sig in i hem utan att identifiera sig, att ta stryptag under gripanden och vill att poliser som använt övervåld ska åtalas. Harris medverkade i protesterna i Washington efter mordet på George Floyd.

Vapeninnehav: Kamala Harris står vid åsikten kvinnor har rätt att bestämma över sina egna kroppar, och därför har rätt till att göra abort.