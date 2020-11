Under fredagen lämnade företaget Pfizer in en petition till FDA (Food and Drug Administration) med avseende på det nya coronavaccinet.

Redan den 10 december kommer ett möte hållas kring ämnet.

Första vaccinationen den 11 december

USA:s vaccinchef Moncef Slaoui har även nämnt till CNN att, om allt går som det ska och vaccinet godkänns, så kommer vaccinationer att kunna dra igång redan den 11 december.

De som står först på tur är de personer i riskgrupp, äldre och personal inom sjukvård.