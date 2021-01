Under söndagsförmiddagen fick polisen in ett larm från en väktare som under sin runda stötte på en obehörig man på Sydsvenskans nyhetsredaktion i Malmö.

Hotade med kofot

Väktaren ska då ha blivit hotad med något som liknade en kofot och lyckades signalera till de andra medarbetarna som därefter ringde till polisen.

Hur mannen kom in är enligt polisen fortfarande oklart, men en sökinsats pågår för fullt då mannen lyckades ta sig därifrån och brottet kommer att rubriceras som inbrott.

– Det är mycket allvarligt och tråkigt. Tyvärr har vi haft problem med inbrott den senaste tiden. Jag är glad att vi hade väktare på plats, säger Jonas Kanje, chefredaktör för Sydsvenskan.